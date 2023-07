Cannavaro-Karagumruk: l'offerta del club e la situazione attuale

Sono passati ormai cinque mesi da quando Fabio Cannavaro è stato esonerato dal Benevento , l'ultimo club allenato in ordine di tempo. Adesso, però, l'ex ct della nazionale cinese potrebbe tornare alla guida di una nuova squadra. La panchina più calda è al momento quella del Fatih-Karagumruk , in Turchia , ma ancora non è stato tutto definito.

Karagumruk, l'offerta per Cannavaro e la risposta dell'allenatore

Sono giorni di attesa per il Karagumruk dopo l'offerta presentata a Fabio Cannavaro per allenare il club, prendendo così il posto di Andrea Pirlo. La squadra turca, infatti, attende una risposta da parte del tecnico, che non ha ancora accettato la proposta. L'ex Benevento si sta prendendo dei giorni per riflettere, consapevole di poter dare continuità a un progetto tecnico che dopo Farioli e Pirlo vorrebbe puntare su un altro allenatore italiano.