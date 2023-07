Diretta calciomercato: Iturbe lascia l'Aris Salonicco. Segui le trattative

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A e i campionati esteri allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative di oggi (lunedì 3 luglio).

L'ex Roma Juan Manuel Iturbe, lascia l'Aris Salonicco dopo aver messo a referto in stagione sei reti e tre assist in tutte le competizioni. Tornerà in Sudamerica, dieci anni dopo il prestito al River. L'ex giocatore di Roma, Torino ed Hellas Verona è pronto a firmare con il Gremio.

Il Genoa accoglie il difensore Aaròn Martìn. Classe 1997, il calciatore spagnolo arriva in Liguria a parametro zero dopo la scadenza del contratto con i tedeschi del Mainz. Intanto sono in corso le visite mediche.

Bologna, ufficiale: Beukema è rossoblù

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Sam Beukema ex AZ Alkmaar.

Ufficiale: Vieira nuovo tecnico dello Strasburgo

Patrick Vieira è il nuovo allenatore dello Strasburgo: contratto triennale per l'ex centrocampista di Juve e Inter.

Miretti: Empoli-Salerno. Soulé, c'è l'interesse del Monza

In casa Juve si deciderà il futuro di alcuni giovani, a partire da quello di Miretti e Ranocchia, entrambi destinati a vivere un’esperienza lontana da Torino. Il primo piace molto alla Salernitana di Paulo Sousa ma anche l’Empoli si è fatto sotto nell’ultimo periodo. Sempre i toscani non perdono di vista Ranocchia che potrebbe anche rientrare in qualche affare allargato. Diverso invece il discorso per Matias Soulé: la Juve vorrebbe cederlo a titolo definitivo, magari all’estero, mentre in Italia il Monza ha manifestato l’idea di prenderlo in prestito.

Inter Miami, per Messi 3 anni di trattativa, stipendio da 50 mln l'anno

Il trasferimento di Lionel Messi all'Inter Miami in MLS è stato ufficializzato da qualche settimana. Un vero e proprio colpaccio per il campionato americano. E adesso emergono alcuni importanti dettagli sul contratto del campione del Mondo argentino...

Ngonge, la strada è libera: la Fiorentina ci riprova

Cyril Ngonge. È un nome che il club di Commisso ha sul taccuino, che sta valutando e per il quale ci sono già stati dei contatti nei giorni scorsi. Proprio il padre del giocatore ha svelato che l’agente di suo figlio ha incontrato i dirigenti della Fiorentina lo scorso 22 giugno. Le parti hanno parlato, hanno fatto conoscenza e ora sono attese altre valutazioni nei prossimi giorni. Sicuramente l’interesse è certo e reale, però andrebbe trovato l’accordo con il calciatore così come con l’Hellas.

"Il Lione tratta Pulisic con il Chelsea"

Anche l'Olympique Lione tratta col Chelsea per provare a ingaggiare Christian Pulisic. Lo rivela "The Athletic", precisando che per il cartellino dello statunitense il club francese avrebbe offerto ai dirigenti londinesi circa 25 milioni di euro. In Italia, come noto, Pulisic è seguito dal Milan.

"Pepê nel mirino della Juve, ma la clausola è altissima: i dettagli"

La Juventus avrebbe chiesto informazioni su Pepê. A rivelarlo è stato O Jogo, il quale ha messo in risalto la volontà del club bianconero di ingaggiare l'esterno offensivo brasiliano, classe 1997, attualmente in forza al Porto.

Il Bologna da Pierotti: esami finali poi la scelta

Tra una decina di giorni il Bologna deciderà se prendere o lasciare Pierotti, che in teoria potrebbe essere rilevato pagando la clausola di quattro milioni, ma si sa come vanno le cose in Argentina, nel senso che tutto dovrà essere negoziato, e il discorso non vale solo per l’ingaggio del calciatore. Pierotti rappresenta attualmente per il Bologna una priorità o un’alternativa? Tutto è legato a quello che sarà il domani di Orsolini e Barrow. Anche se non lo rivelano ufficialmente, la speranza sia degli uomini dell’area tecnica rossoblù sia di Thiago Motta è quella che alla fine della fiera decida di rinnovare l’Orso e al tempo stesso di poter chiudere un’operazione in uscita per l’attaccante gambiano, e se così dovesse accadere Pierotti no, non sarebbe una priorità. Di contro lo diventerebbe se Orsolini dovesse essere ceduto e non si muovesse Barrow. Sartori e Di Vaio credono veramente in Pierotti? Se la risposta è sì, come quanto meno stanno facendo credere, anche alla luce di quello che costa, devono portarlo a Casteldebole prima che qualcuno glielo porti via da sotto il naso indipendentemente da tutto e tutti, anche perché quei soldi investiti li riprenderanno sempre.

Barcellona, Laporta: "Ci interessa Guler"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha confermato l'interesse dei blaugrana verso il gioiellino del Fenerbahce Arda Guler: "Guler? E' molto giovane: i nostri osservatori lo seguono da tempo ma lo vogliono molti altri grandi club in Europa. Stiamo trattando con il Fenerbahce".

Doppio assalto della Lazio: Marcos Leonardo più Orsolini

La Lazio sta lavorando su Marcos Antonio del Santos e Orsolini del Bologna. Per il brasiliano all’offerta di 12 milioni è stata aggiunta una percentuale sull’eventuale rivendita, la incasserebbe il Santos. E’ una percentuale indefinita, balla tra il 20 e il 30%. Il Santos chiede 15 milioni, ma deve fare i conti con una crisi finanziaria ed è costretto a vendere. Potrebbe mollare la presa sul prezzo. L’alternativa a Berardi è Riccardo Orsolini. Lotito non s’è mai mosso con il Sassuolo per l’attaccante calabrese, per Orsolini ha presentato un’offerta di 7 milioni ritenuta bassa dal Bologna. Serve un rilancio da almeno 10 milioni e non è escluso che si provi a inserire Cancellieri nell’operazione. Il Bologna valuta Orsolini 15 milioni. L’attaccante è in scadenza nel 2024, non rinnova. Intorno ai 10 milioni potrebbe trovarsi un accordo.

Piano mercato Juve: la lista dei club di Premier che vogliono Chiesa e Vlahovic

Il mercato in entrata va finanziato attraverso le cessioni. Non è un mistero, né una novità per il calcio italiano. E la Juve non si sottrae a questa dinamica.