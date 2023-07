Psg, Luis Enrique parte col 'caso' Neymar: cos'ha detto sul brasiliano

POISSY (FRANCIA) - Dopo aver comunicato la rescissione consensuale con il tecnico Christophe Galtier il Paris Saint-Germain ha dato il via alla nuova era presentando il nuovo allenatore Luis Enrique (contratto fino al 2025) , che ha parlato in conferenza stampa a Poissy, nel nuovissimo centro sportivo del club della capitale francese.

Psg, Luis Enrique si presenta

"Voglio iniziare ringraziando il club e il direttore sportivo per la fiducia - ha esordito l'ex ct della Spagna ed ex allenatore di Roma e Barcellona -. Sono entusiasta di essere qui. La mia idea è quella di un calcio offensivo, che piaccia ai tifosi.

Lavoriamo da un bel po' di tempo sulla rosa, spesso mi sono trovato bene con i direttori sportivi nel corso della mia carriera ed è un onore poter lavorare con Luis Campos. Sono soddisfatto e convinto che avremo una grande squadra".

Luis Enrique e il 'caso' Neymar

Così Luis Entique risponde invece a chi gli chiede se Neymar, finito spesso al centro di polemiche, potrà essere con lui un uomo chiave della nuova era: "Non ci ho ancora parlato, l'ho fatto solo con Kimpembe, Mukiélé e Nuno Mendes che sono qui al centro sportivo. Certe situazioni devo affrontarle privatamente - ha detto il tecnico che ha allenato il brasiliano al Barcellona -, prenderò delle decisioni ma lo voglio ascoltare tutti, vedere come si comportano. Il Psg è un collettivo di livello altissimo, ora c'è un rinnovamento, una nuova era. Vogliamo che i tifosi siano felici di veder giocare la squadra ogni settimana".

Luis Enrique e la pressione della Champions League

Chiosa finale su quella Champions League che a Parigi continua a rimanere una chimera: "La pressione della Champions League? L'adoro, è magnifica. Decine di squadre con lo stesso sogno, alcune con più esperienza di noi. È un peccato che a volte basta una partita storta per ritrovarsi fuori, ma questa - conclude Luis Enrique - non è una scusa per noi".