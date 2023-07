Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (7 luglio).

14:24

Bologna, attesa decisione su Pierotti del Colon Santa Fe

Il Bologna è in pole per Santiago Daniel Pierotti. Il club rossoblù ha monitorato (anche da vicino) il giovane attaccante del Colon Santa Fe e deve decidersi sul da farsi. LEGGI TUTTO

14:20

Ufficiale, Monza: Di Gregorio rinnova fino al 2027

Importante rinnovo in casa Monza. Il club brianzolo, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, annuncia che "Michele Di Gregorio ha rinnovato il suo contratto con il Club fino al 30 giugno 2027. Arrivato in biancorosso nell’estate 2020, il portiere ha collezionato 110 presenze col Monza, vivendo da protagonista la Promozione in Serie A e il primo storico campionato nella massima serie dei brianzoli".

14:17

Borussia Dortmund, ufficiale il rinnovo del portiere Meyer fino al 2025

Il Borussia Dortmund, tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del portiere Alexander Meyer fino al 30 giugno 2025.

14:15

Il Psg ufficializza Ugarte: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Psg ha annunciato l'ingaggio di Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano classe 2001, proveniente dallo Sporting Lisbona, ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Ugarte indosserà la maglia numero 4 dei parigini.

14:01

Ufficiale, Crespo rinnova con l'Al-Duhail

Hernan Crespo rimane sulla panchina dell'Al-Duhail. Ufficiale il rinnovo dell'ex attaccante argentino per un altro anno con il club qatariota.

13:55

Ufficiale, Giuntoli è il nuovo Football Director della Juventus

Ora c'è l'ufficialità. Cristiano Giuntoli è il nuovo Football Director della Juventus. Ecco il comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028, a riporto di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director. Juventus comunica, inoltre, che – nel contesto del processo di riorganizzazione già avviato nei mesi scorsi – Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer. Sulla base delle informazioni disponibili, Cristiano Giuntoli non risulta titolare di azioni ordinarie Juventus alla data odierna". LEGGI TUTTO

13:40

Psg, bufera Mbappé: il campione francese non vuole rinnovare

Tiene sempre banco il caso Mbappé in casa Psg. Il campione francese non vuole rinnovare, il club parigino chiede 200 milioni al Real. E lunedì inizia il ritiro da separato in casa. LEGGI TUTTO

13:23

"Concorrenza araba per Juve e Milan: l'Al-Hilal punta su Zaniolo"

Non ci sono solo Juventus e Milan sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Come riportato da Fotomac, l'ex Roma, ora al Galatasaray, è finito nel mirino dell'Al-Hilal. Il nuovo tecnico del club saudita, l'ex Benfica e Fenerbahce Jorge Jesus, avrebbe messo Zaniolo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la squadra. Nei prossimi giorni atteso un incontro tra i dirigenti dell'Al-HIlal e l'entourage di Zaniolo. Gli arabi sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria del jolly offensivo italiano (35 milioni di euro).

13:20

La Salernita punta tutto su Miretti

Fabio Miretti è l'obiettivo principale della Salernitana in mezzo al campo. Paulo Sousa è stato chiaro, affiderebbe al classe 2003 della Juventus le chiavi del centrocampo. Iervolino ha intenzione di convincere i bianconeri, nonostante la tanta concorrenza. LEGGI TUTTO

13:16

"Juve, mezza Europa su Vlahovic: David possibile sostituto"

Dusan Vlahovic sempre più al centro delle voci di mercato. La Juventus se ne sta facendo una ragione. Secondo AS, sarà derby di Madrid tra Real e Atletico per l'attaccante serbo. Jonathan David, centravanti del Lille, è il nome preferito di Giuntoli per sostituire Vlahovic. GUARDA IL VIDEO

13:12

Roma, ufficiale Darboe in prestito al LASK

La Roma, tramite comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato "di aver ceduto Ebrima Darboe a titolo temporaneo al LASK. Il centrocampista gambiano – classe 2001 – conta 11 presenze con la maglia giallorossa, tra Serie A, Europa League e Conference League. Il Club augura a Ebrima le migliori fortune per la nuova avventura nella massima divisione austriaca".

13:08

Ufficiale, Venezia: dal Groningen ecco Sverko a titolo definitivo

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Il Venezia ha reso noto "di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore croato Marin Šverko, proveniente FC Groningen. Šverko, 25 anni, ha firmato un accordo che lo lega al club fino al termine della stagione 2026/27".

13:06

Psv, ufficiale: ingaggiato Pepi dall'Augsburg

Ricardo Pepi è un nuovo giocatore del Psv Eindhoven. L'attaccante statunitense classe 2003 ha salutato l'Augsburg (era in prestito al Groningen) e firmato un contratto quinquennale con il club olandese.

13:01

Niente Udinese e Frosinone, Wlodarczyk va allo Sturm Graz

Era un obiettivo di Udinese e Frosinone. Szymon Wlodarczyk, attaccante polacco classe 2003, ha però salutato il Gornik Zabrze per trasferirsi in Austria allo Sturm Graz, club con cui ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Niente Serie A dunque per Wlodarczyk.

12:58

Ufficiale, Fabrizio Cammarata allenerà l'Under-21 dell'Al Nassr

Nuova avventura per Fabrizio Cammarata. L'ex attaccante di Verona, Parma e Torino, ha deciso di proseguire la sua carriera in Arabia Saudita. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore del Melbourne Victory in Australia, Cammarata è volato in Arabia per allenare la formazione Under 21 dell'Al Nassr.

12:55

Ufficiale, l'ex Inter e Genoa Lisandro Lopez vola in Arabia

Un altro trasferimento in direzione Arabia Saudita. Lisandro Lopez, difensore argentino classe '89 ex Inter e Genoa, ha salutato i messicani del Club Tijuana e firmato un contratto annuale con gli arabi del Khaleej.

12:52

Palermo, rinforzo in difesa: ecco Ceccaroni dal Venezia

Colpo in difesa per il Palermo. Il club rosanero, con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato l'ingaggio di Pietro Ceccaroni a titolo definitivo dal Venezia. Lesperto difensore ha firmato un quadriennale con la società di Viale del Fante.

12:49

Calciomercato Roma: obiettivi, conferme e cessioni

In casa Roma Mourinho attende novità da Tiago Pinto sul fronte mercato. Lunga la lista dei nomi che fanno gola alla società giallorossa, ma si lavorerà anche in chiave cessioni e conferme.