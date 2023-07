Gvardiol-City, l'affare è monstre: tutte le cifre dell'operazione

Circa 100 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio annuale pari a 10 milioni, più bonus: Josko Gvardiol, classe 2002, è sempre più vicino al Manchester City. Parliamo di una delle operazioni annunciate più discusse in Inghilterra, dove i difensori sono sempre ben pagati: basta ricordare lo stipendio di Koulibaly che, nell'estate del suo trasferimento al Chelsea, è riuscito a strappare un ingaggio davvero molto alto, sui 10 milioni di euro a stagione (in Arabia invece ne prende 25). Adesso per Gvardiol in Premier sembra davvero una questione di pochi giorni. Entro la prossima settimana, garantiscono fonti vicine al giocatore, si cercherà di definire anche la cifra sulla percentuale della rivendita. Il centrale croato intanto scalpita per iniziare la nuova avventura. Del resto, la sua scelta è nota e risale a qualche mese fa.