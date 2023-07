"Caos al Psg, 6 giocatori contro Mbappé: messaggi al patron Al-Khelaifi"

Psg, sei giocatori contro Mbappé

"Questo è un insulto a tutto il club": questo il tenore di alcuni messaggi che, stando quanto riferisce 'Rmc Sport' in Francia' - sei giocatori del Paris Saint Germain avrebbero inviato al proprietario e presidente del club dopo aver letto le dichiarazioni di Mbappé sul fatto che "stare al Psg non aiuta" a vincere. Sempre secondo 'Rmc Sport' (che lo scorso aprile ha dato il via allo scandalo che ha portato all'incriminazione da parte della procura di Monaco nei confronti dell'ex allenatore dei parigini Christophe Galtier per presunte discriminazioni razziali e religiose quando allenava il Monaco), tra i sei giocatori che hanno accusato Mbappé ci sarebbero anche due neo-acquisti del Psg.