"Modric chiama Guler, gli svela quando si ritirerà e gli fa una promessa"

ROMA - Dopo la sua presentazione al Real Madrid , divenuta virale per la piccola 'gaffe' commessa con il presidente Florentino Perez , emergono nuovi dettagli sul trasferimento di Arda Guler dal Fenerbahce alla 'Casa Blanca' (20 milioni al club Istanbul e contratto fino al 2029 per il del 18enne centrocampista turco.

Guler al Real, la telefonata di Modric

A rivelarli è il nonno paterno del ragazzo, Mehmet Ali Guler, intervistato dall'agenzia di stampa turca Demiroren (DHA) a cui ha spiegato il ruolo fondamentale avuto da Modric nella scelta di Arda, che ha preferito il Real ad altri grandi club come Barcellona e Milan. Il capitano dei 'blancos' lo ha chiamato, ha detto il nonno di Guler, e gli ha detto "lascerò il calcio tra un anno, il numero 10 sarà tuo". Un'eredità pesante per questo giovane talento che da sempre sa però quel che vuole, tanto che al suo allenatore nelle giovanili al Genclerbirligi, come rivelato ancora dal nonno, disse: "Andrò al Fenerbahce da qui e poi andrò in Europa all'età di 17-18 anni". Una profezia che si è avverata, con la 'benedizione' di Modric.