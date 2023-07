Diretta calciomercato: Da Milinkovic a Lukaku, segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (10 luglio).

11:15

Lazio, tutti i nomi per sostituire Milinkovic

Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Il Sergente è pronto ad accettare l'offerta dall'Arabia Saudita. In casa biancoceleste partirà la caccia al sostituto del centrocampista serbo. Ecco tutti i nomi. LEGGI TUTTO

11:09

Napoli, settimana decisiva per il trasferimento di Kim al Bayern Monaco

Ci siamo, è la settimana decisiva per il trasferimento di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Il Napoli attende il pagamento (50 milioni) da Monaco. Ecco quando scade la clausola. LEGGI TUTTO

10:55

"Dalla Spagna: no del Barcellona ad un possibile ritorno di Neymar"

Il rapporto tra Neymar e il Psg ha vissuto periodi migliori. L'asso brasiliano avrebbe considerato l'idea di un trasferimento alla fine della scorsa stagione. Come riportato da Mundo Deportivo, gli agenti lo hanno offerto al Barcellona per un possibile e clamoroso ritorno in Catalogna. Il club blaugrana, però, avrebbe detto no, sia per l'aspetto economico del trasferimento che per le dinamiche di spogliatoio.

10:42

Leonardo, stoccata a Mbappé: "Non è un leader, lasci il Psg"

Parole non proprio al miele quelle lanciate da Leonardo, ex direttore sportivo del Psg, all'indirizzo di Mbappé in un'intervista a L'Equipe: "Nessun rancore nei suoi confronti, ma ha dimostrato ultimamente di non essere in grado di guidare davvero una squadra. Grande giocatore e goleador, ma non è un leader. Per il bene del PSG credo sia arrivato il momento che Mbappé lasci Parigi, qualsiasi cosa succeda".

10:32

Napoli, un nome nuovo per la difesa per il dopo Kim

Il Napoli è sempre alla ricerca di un difensore che andrà a sostituire Kim. Sul tavolo ci sono sempre i nomi di Kilman (Wolverhampton), Itakura (Borussia Monchengladbach) e Le Normand (Real Sociedad). A questi se n'è aggiunto uno nuovo: Konstantinos Mavropanos, gigante difensore greco dello Stoccarda.