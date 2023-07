Kane, muro Tottenham: rifiutata la super offerta del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco vuole Kane e non lo molla, ma sta trovando la forte resistenza del Tottenham e del suo presidente, Daniel Levy , che continua a fare muro. Non è un mistero: i bavaresi hanno come priorità quella di acquistare un centravanti alla Lewandowski, diverso da Mané, con tanti gol in canna e dallo spessore mondiale, per questo l'assalto sul mercato si è concentrato sul bomber degli Spurs. I primi affondi però sono andati a vuoto e si sono scontrati con la resistenza del club inglese.

Rifiutata l'offerta monstre del Bayern per Kane

Non bastano nemmeno 80 milioni di sterline, circa 93 milioni di euro, il Tottenham ha detto no all'offerta del Bayern per Kane, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il presidente Levy si è opposto, non vuole cedere ai tedeschi il suo attaccante principe, nonché capitano e simbolo della squadra e della tifoseria (Kane è agli Spurs dal 2013). Respinti gli assalti a suon di milioni dei bavaresi, per ora Kane non si muove e non va al Bayern.