Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (11 luglio).

10:10

Napoli, doppio vertice di mercato: Kilman resta il primo obiettivo

Mercato con l’aperitivo, al solito albergo di Corso Vittorio Emanuele e poi a cena. LEGGI TUTTO

10:01

Ufficiale: Zaro al Modena

Giovanni Zaro è un nuovo calciatore del Modena. Si attende solo l'ufficialità del club emiliano.

9:51

Dybala sorprende i medici: forma al top. Ora il rinnovo con la Roma

Una folla di tifosi alle 9.05 dal piazzale Dino Viola ha cominciato a rincorrere una Toyota Rav4 grigia metallizzata che si stava dirigendo verso il cancello principale del Fulvio Bernardini. Dentro, Paulo Dybala sorrideva ai romanisti e li salutava dandogli appuntamento ai prossimi giorni per foto e autografi. LEGGI TUTTO

9:46

Al Hilal, offerta da 220 milioni per Bernardo Silva

Al Hilal scatenato. Dopo l'acquisto di Ruben Neves e quello ormai quasi concluso di Milinkovic-Savic, il club saudita avrebbe pronti 70 milioni di euro per Bernardo Silva (50 milioni a stagione di ingaggio). L'investimento totale ammonterebbe a 220 milioni di euro.

9:32

Milan, l’identità italiana se ne va al Diavolo

Dalla rosa (attualmente incompleta) del Milan è uscito Tatarusanu ed è entrato Sportiello: 1 a 1. È uscito anche Tonali ed è entrato Loftus-Cheek: idem come sopra. LEGGI TUTTO

9:22

Mourinho e la Roma che verrà: mancano ancora quattro rinforzi

Il primo ad arrivare è stato simbolicamente Andrea Belotti, quasi avesse fretta di dimenticare la peggiore stagione della carriera. LEGGI TUTTO

9:16

Lecce, Falcone può tornare

Wladimiro Falcone non sembra entusiasta di rimanere in Serie B alla Sampdoria e potrebbe tornare a Lecce. In tal senso, i pugliesi aspettano un'apertura dei blucerchiati.

8:52

Salernitana, suggestione Niang per l'attacco

La Salernitana in queste ore valuta l’ex Milan M’Baye Niang a parametro zero, mentre non tramonta M’Bala Nzola dello Spezia.

8:42

Milinkovic va in Arabia: vedere cammello, trovare moneta

Via, tutti in Arabia, dove i dollari crescono sulle palme. L’ultimo della lista: Milinkovic-Savic. Anche per lui la proposta - dall’Al-Hilal - che il nuovo lessico per default definisce irrinunciabile: 20 milioni l’anno. Alla Lazio 40. LEGGI TUTTO

8:34

Parisi-Fiorentina: accordo totale

Parisi alla Fiorentina: accordo totale con l'Empoli. Operazione da 10 milioni più 1 milione di bonus.

8:24

Milinkovic dice addio alla Lazio e vola in Arabia: lo stipendio è clamoroso! Tutte le cifre

Il principe del deserto è il Sergente Milinkovic, ora “Milionkovic”. Non credendo ai suoi occhi ha detto sì all’offerta galattica dell’Al-Hilal (20 milioni all’anno per 3 anni, totale di 60 al netto dei bonus), andrà a giocare nella squadra d’oro di Riyad. E lo stesso ha fatto Lotito, presidente-cammelliere della massima “pagare moneta vedere cammello”. LEGGI TUTTO

8:18

Lukaku, sfida all'ultimo euro: l’Inter dà battaglia e risponde alla Juve

L’Inter non ci sta. Non accetta di farsi soffiare sotto il naso Lukaku. E soprattutto da una rivale come la Juventus. LEGGI TUTTO

Roma