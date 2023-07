Centravanti marsh: da Lukaku a Vlahovic, il mercato dei bomber si infiamma

Maurizio Scanavino è stato fin troppo chiaro con i suoi. Questa la sostanza del discorso: prendiamo Lukaku solo se riusciamo a vendere Vlahovic alla cifra che vogliamo perché serve alla cassa. I numeri non si possono tradire. Il centravanti serbo è a bilancio a 55 milioni, pertanto la richiesta è di - minimo - settanta. Nel territorio degli attaccanti da mercato stanno succedendo, o per succedere, due o tre cose sorprendenti e interessanti.

1) Salvo sorprese dell’ultima ora, Lukaku si presenta oggi al Chelsea e a Pochettino, in attesa di trovare la sistemazione che insegue da settimane. Big Rom ha fretta di sapere quando e dove andrà a giocare, augurandosi che sia la Juve, con la quale si è accordato per tre anni più uno a quasi 9 milioni netti a stagione. Per caratteristiche tecniche e fisiche, e in particolare per l’abilità nel gioco spalle alla porta, Lukaku è l’ideale per la squadra di Allegri, così come lo fu per l’Inter di Conte e lo sarebbe stato ancora per Inzaghi, che ha appena perso Dzeko, altro specialista di quella interpretazione del ruolo.

2) Pur avendo bloccato Vlahovic, venerdì il Psg si è mosso per Harry Kane, che era e resta il principale obiettivo del Bayern. Levy ha già rifiutato gli 80 milioni di sterline dei bavaresi ma, considerati gli ottimi rapporti con Nasser al-Khelaifi, di fronte ai 100, 120 del qatariota potrebbe non tirarsi indietro, accontentando così il nazionale inglese. A quel punto il Bayern tornerebbe su Vlahovic con 60 milioni (non bastano) e Kolo Muani.

3) In giornata rientra a Parigi Kylian Mbappé: entro la settimana - c’è chi dice il 22 - deve una risposta alla proprietà. Se dovesse rifiutare il rinnovo avrebbe due strade davanti a sé: Parigi a scadenza, ma sembra un’ipotesi al momento inverosimile, oppure Madrid, presentandosi da Florentino Perez per chiedergli di diventare subito merengue. Il miliardario spagnolo sarebbe costretto a interessare le banche per ottenere altri 200 milioni da destinare al meglio figo del bigoncio. Florentino è sotto schiaffo: si è ritrovato con un enorme supplemento di spesa per la ricostruzione del Bernabeu, 800 milioni il preventivo, un miliardo e 200 il costo finale.

4) Sempre venerdì la Juventus ha sondato Morata per capire se fosse eventualmente disposto a tornare a Torino: lo spagnolo ha risposto di essere “avantissimo” con la Roma. Morata costa una dozzina di milioni (per un gentlemen’s agreement raggiunto al momento del rinnovo con l’Atlético) più una quarantina lordi in 4 anni ed è la prima scelta di Mourinho. Pinto ha già sentito Andrea Berta, direttore tecnico del club spagnolo, chiedendo tempo: anche lui deve trovare i soldi per portare a termine l’operazione. Oggi l’agente di Alvaro, Juanma Lopez, è a Roma. Morata resta però un’opzione di Inter e Milan: non al primo posto, ma nella lista dei centravanti praticabili.

5) L’Atletico è sempre più spesso in Inghilterra: si dice per dare Joao Felix all’Arsenal e prendersi il giovane talento Balogun, che rientra nei parametri tecnici di Simeone e in quelli finanziari della società. Balogun, che costa una trentina di milioni, è stato alcune settimane fa vicinissimo all’Inter, Inzaghi è però portato verso un attaccante maturo, compiuto. Nessuno può sapere come si completerà questo folle giro di gol e milioni e in primo luogo se si chiuderà in tempi relativamente brevi. Alla Juve c’è ancora chi sospetta che l’Inter possa affacciarsi di nuovo a casa Lukaku, ma dopo tutto quello che è stato detto e si è scritto, mi sembra improbabile.