Fra Lukaku e l'Arabia Inaudita: perché ha ragione Klose

Il 9 luglio scorso, con abbondanza di particolari che dimostrano che cosa significhi essere sulla notizia, Ivan Zazzaroni ha raccontato per primo sul Corriere dello Sport la clamorosa storia di Lukaku , interista a sua insaputa. È l'attaccante i cui errori sono stati fatali all'Inter nella finale Champions persa contro il City a Istanbul (mai dimenticare). A parole, Romelu ripeteva di voler tornare a Milano, inducendo il club di Zhang a una laboriosa, estenuante trattativa con il Chelsea; in realtà, Lukaku flirtava da tempo con la Juve . A tal punto da scatenare l'ira dell'Inter che l'ha scaricato con una telefonata di trenta secondi e ha fatto benissimo. Si dice che sul mercato viga sempre la prima regola non scritta: mai dire mai. Epperò, c'è un limite a tutto, sebbene dimostrino di non averne i sauditi. I loro fantastilioni sono miele per le api procuratrici e per i giocatori che pendono dai loro pungiglioni. Sia chiaro: ognuno è libero di fare ciò che vuole, di lasciarsi foderare di milioni pur se nel pieno della carriera, pur di giocare in un campionato dove quattro squadre ( Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Hilal ) appartengono allo stesso padrone, cioè il Pif (cioè il fondo d'investimento statale, proprietario all'80% anche del Newcastle); dove dopo sei mesi non paghi le tasse e fate un po' i conti voi al posto di Cristiano Ronaldo (200 milioni a stagione per tre stagioni), Brozovic (30 milioni a stagione per tre stagioni, come Koulibaly , e via paperoneggiando. Ma c'è anche chi dice no e lo spiega con tale efficacia da meritare gli applausi dei romantici, irriducibili ingenui per i quali conta solo la maglia.

Le parole di Klose: "Ormai conta solo il denaro"

Così non stupisce il plebiscito social riscosso da Miro Klose, 5 stagioni, 171 presenze e 63 gol nella Lazio; 137 presenze e 71 gol, nella Germania della quale è il tuttora miglior marcatore di tutti i tempi; campione del mondo nel 2014, vicecampione del mondo nel 2002 e vicecampione d'Europa nel 2008, capocannoniere del Mondiale 2006, miglior marcatore nella storia delle fasi finali dei Mondiali maschili, con 16 reti. Intervistato dal Messaggero, a proposito della scelta araba di Milinkovic Savic, Klose ha osservato: "Mi ha un po’ sconvolto. Io ho giocato con lui, lo conosco come giocatore e professionista, era perfetto per la Liga o la Premier, campionati veri che gli avrebbero permesso di disputare la Champions. In carriera è un passo che va compiuto, altrimenti ti rimane il rimorso. Rispetto la sua decisione, ma non la condivido. Era meglio andare ovunque piuttosto che finire nel deserto". E ancora: "Nella Saudi League vanno in tanti perché ormai conta solo il denaro. Io non ho mai giocato per soldi. Se tu sei un calciatore, già guadagni tantissimo e dovresti pensare ad altro. Per come concepisco io lo sport, si dovrebbe puntare a vincere trofei con la propria squadra, ed è in Europa il calcio che conta. Io decisi di lasciare la Germania per imparare la lingua, per la mia famiglia e i miei bambini, e la Lazio era la soluzione migliore per competere ad alti livelli in un altro torneo importante come la Serie A". Danke schön, Klose.