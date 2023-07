Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (19 Luglio).

10:59

Salernitana, non solo Miretti: caccia al centrocampista

La Salernitana cerca anche un centrocampista. Così, in attesa che possa sbloccarsi la situazione con la Juve per Fabio Miretti (19), si lavora ad un possibile scambio col Verona che riguarda Federico Bonazzoli (26) e Martin Hongla (25). L’Hellas vuole un conguaglio di 2 milioni per cedere il camerunense e compensare i differenti ingaggi, il club campano propone invece la metà. Come vice Domagoj Bradaric (23), la Salernitana segue Leo Hjelde (19) del Leeds. Piace anche Alessandro Zanoli (22) del Napoli che però è molto vicino al Genoa. Non è in ogni caso da escludere che alla fine col club azzurro si possa pensare ad uno scambio con Pasquale Mazzocchi (27), anche se quest’ultimo viene considerato incedibile.

10:50

Genoa, ottimismo per Retegui. Affare in chiusura?

Si respira sempre un crescente ottimismo a Genova per la chiusura dell’affare Mateo Retegui (24). Il club rossoblu vuole infatti definire l’accordo con il Boca sulla base di 10 milioni di euro e, contestualmente, quello con l’attaccante a cifre però leggermente inferiori rispetto alla richiesta iniziale (circa 1,7-1,8 milioni di euro a stagione).

10:42

Salernitana, Dia: ore decisive per il futuro

Ddomani a mezzanotte scadrà il termine per far valere la clausola rescissoria inserita nel contratto di Boulaye Dia (26). La penale da pagare è di 25 milioni. In Italia è stata fin qui la Fiorentina a farsi avanti concretamente, mentre resta sempre timido l’interesse del Milan. Voci sempre più insistenti arrivano, però, dalla Premier con l’Everton che alla fine potrebbe spuntarla. Il club di Liverpool non ha grandi risorse in questo momento, ma è da tempo sulle tracce del giocatore, insieme al West Ham e al Burnley. Poi c’è un altro aspetto da considerare. Alla Salernitana piace molto Neal Maupay (26), attaccante franco-argentino di proprietà dell’Everton, dalla scorsa stagione nel mirino del sempre attento Morgan De Sanctis. Poi c’è un altro scenario. Se la clausola rescissoria non dovesse essere esercitata, potrebbe aprirsi infatti un’asta considerando che secondo il presidente Danilo Iervolino, Dia ha una valutazione di 40 milioni. Una sua possibile permanenza? Per il direttore sportivo, senza offerte irrinunciabili Dia dovrebbe essere tolto dal mercato in prossimità dell’inizio del campionato.

10:29

Atalanta, Hojlund è sempre più vicino al Manchester United

Il sì di Rasmus Hojlund (20) al Manchester United è arrivato tempo fa. Del resto, l’attaccante danese non ha mai nascosto il fascino per la Premier e quindi il suo assenso è stato, diciamo, automatico. A Manchester troverebbe poi quel Erik Ten Hag (53) con cui condivide la stessa agenzia, ovvero la Seg. Adesso però si attende la mossa ufficiale degli inglesi, che dopo i contatti delle scorse settimane ragionano su un’offerta sui 50 milioni per il giovane goledor. La richiesta, ricordiamolo, è di 60 milioni ma a Bergamo sono pronti a trattare. Di certo non si faranno trovare impreparati: anzi si sono già tutelati prendendo nuove informazioni su El Bilal Touré (21) dell’Almeria, che è anche un obiettivo dell’Everton.

10:27

Napoli, Osimhen e il comune interesse

Se si trova presto l’accordo, il punto di incontro fra richiesta e offerta, ci guadagno in cinque: Osimhen, De Laurentiis, Garcia, la squadra e i tifosi. LEGGI TUTTO

10:23

Bari, ufficiale: arriva la firma di Menez, un anno con opzione

Tramite il proprio sito web ufficiale, il Bari ha comunicato "di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Jérémy Ménez (07.05.87, Longjumeau, Fra)". Il fantasista francese, si apprende dal comunicato del club, "ha firmato un contratto fino a giugno '24 con opzione di rinnovo in caso di promozione", e "ha raggiunto nella serata di ieri la sede del ritiro biancorosso e sarà da oggi a disposizione di mister Mignani". Dopo le esperienze con Sochaux e Monaco, Menez ha militato in Italia con Roma e Milan (tra le due ha giocato con il Psg), poi Bordeaux, Antalyaspor, América, Paris FC, nelle ultime tre stagioni il rientro in Italia, con la Reggina.

10:12

Milan, Pioli aspetta Musah: lo vuole portare in America

L'intesa con Musah c'è da tempo, il Milan a questo punto pensa che aggiustando l'offerta tutto possa andare a buon fine. E magari avere il centrocampista statunitense per la partenza per gli Usa. Musah non è stato convocato dal Valencia per l'amichevole con il Nottingham Forest: indizio che potrebbe presupporre una soluzione in tempi brevi. Del resto il Valencia ha necessità di fare cassa e 20 milioni comprensivi di bonus potrebbero essere la chiave.

9:54

Onana saluta l’Inter: ora Sommer è più vicino

Onana saluta, Sommer in arrivo: il portiere camerunense ha chiuso l'avventura nerazzurra con il passaggio al Manchester United per 51 milioni di euro (più 4 di bonus). Visite e firma sul contratto quinquennale. E così l'Inter punta Sommer. Ci sono da limare alcuni dettagli per lo svizzero: il Bayern deve avere più garanzie sul recupero di Neuer prima di accettare il pagamento della clausola da 6 milioni in due tranches. D'altra parte vanno sistemati i dettagli col portiere che al Bayern ha un ingaggio da 5 milioni. L'Inter offre un biennale (con opzione per un'altra stagione) a cifre inferiori.

9:45

Lecce, ufficiale: triennale per il difensore svedese Smajlovic

Ancora arrivi in casa Lecce. Il sodalizio giallorosso, attraverso una beve nota, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Zinedin Smajlovic proveniente dalla formazione svedese del Täby FK. Il difensore centrale svedese, di origini bosniache, classe 2003, ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due.

9:43

Barcellona, ufficiale: Romeu firma un triennale

Il Barcellona, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Girona "un accordo per il trasferimento del giocatore Oriol Romeu. Il giocatore firmerà con il Club un contratto per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2026, e la sua clausola rescissoria è fissata a 400 milioni di euro". A breve, prosegue la nota, il club annuncerà i dettagli della presentazione di Romeu. Cresciuto nelle giovanili del club catalano, Romeu ha esordito in prima squadra nel 2010, nella Supercoppa spagnola contro il Siviglia, poi le esperienze con Chelsea, Valencia, Stoccarda, Southampton e infine Girona, prima dell'attuale ritorno in blaugrana.

9:33

La Roma vuole vendere: la lista degli esuberi di Mourinho

Soprattutto in difesa e in attacco occorre denaro per sistemare il bilancio, abbassando i costi e producendo plusvalenze.