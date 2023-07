"Psg, l'Atletico Madrid vuole Verratti: primi contatti tra i club"

ROMA - Non ci sono incedibili nel Psg questa estate: e non fa eccezione Marco Verratti per il quale, secondo quando riportato da l'Equipe, si sarebbe fatto sotto l'Atletico Madrid. Secondo il quotidiano francese, infatti, i colchoneros avrebbero avuto un primissimo contatto con il club parigino per parlare di Verratti, senza tuttavia (per il momento) presentare offerte precise al Paris Saint-Germain. Fasi iniziali, quindi, di una trattativa che peraltro era stata annunciata anche da Marca e che l'Equipe si dice "in grado di confermare". Dopo 11 anni, l'avventura al Psg di Marco Verratti (per il quale si è parlato anche di un possibile futuro al City), sembra comunque volgere al capolinea.