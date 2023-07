Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (21 Luglio).

"Il sistema calcio è ancora in una situazione difficile e il mercato è complesso con poche trattative. Siamo andati avanti coi programmi, siamo uno dei pochi club ad aver investito senza cedere". Lo ha dichiarato l'ad del Bologna Claudio Fenucci ai canali ufficiali del club rossoblù. Focus sul mercato per Fenucci: "Bernardeschi? Non è una trattativa, attraverso il suo agente ha aperto alla possibilità di tornare in Europa. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo molto contenti di averlo, ma come molte squadre in Italia. Ma al momento è una trattativa che riguarda lui e il Toronto". Orsolini e Dominguez sono nomi caldi per il mercato: "C'è interesse per molti nostri giocatori, loro hanno un contratto in scadenza tra un anno. Pensiamo che sia necessario rinnovare, Orsolini è contento di stare qui e questo è importante per aprire un discorso. Tutti hanno l'ambizione di giocare in Champions, ma Nico è un perno importante della squadra e vogliamo che resti". Infine Fenucci si sofferma su Ballo Tourè "E' una delle ipotesi che stiamo valutando, ma ce ne sono altre", aggiungendo che in merito al rinnovo di Thiago Motta, "noi abbiamo presentato una offerta, ci penserà ma senza stressarlo".

"Ho chiamato l’agente di Zerbin, mi ha detto che non si muove da Napoli"

Il dirigente di un club di Serie A apprezza l'esterno azzurro che, però, a quanto pare, è stato blindato da Garcia.

Roma: Sabitzer tra Tuchel e Mourinho, rispunta Paredes e Sanches aspetta

L'austriaco aspetta il Bayern, il Psg ha offerto l'ex Juve e ha aperto al prestito del portoghese: i dettagli.

Salernitana, Everton in pressing per Dia

Ieri, a mezzanotte, è scaduta la clausola di Boulaye Dia (26). Il bomber della Salernitana resta quindi al momento in Campania, ma i granata non escludono di cederlo in questa sessione, a cifre però più alte dei 25 milioni di euro della penale. L’Everton si conferma la società più interessata tanto che proprio in questi giorni potrebbe iniziare una trattativa su base diverse: adesso, ricordiamolo, Danilo Iervolino parte da una valutazione di 40 milioni di euro. Con la maglia dell’Everton gioca poi quel Neal Maupay (26) da tempo obiettivo di Morgan De Sanctis. Parallelamente, proseguono i contatti con il Verona per lo scambio Federico Bonazzoli (26)-Martin Hongla (25). Oggi Riccardo Saponara (31) farà le visite mendìche con i gialloblù. Contratto di un anno con opzione per un’altra stagione.

Bologna-Orsolini, rinnovo sempre più vicino

Passi in avanti per il rinnovo di Riccardo Orsolini (26). Il dialogo tra i felsinei e l’agente del giocatore, Michelangelo Minieri, resta costruttivo e quindi la trattativa prosegue.

Genoa, non solo Retegui: Meité e D'Ambrosio nel mirino

Il Genoa è letteralmente scatenato. In attesa di Mateo Retegui (24), che è sempre vicinissimo, i rossoblù stringono per il centrocampista Soualiho Meité (29) e prendono informazioni sull’ex Inter Danilo D’Ambrosio (34). Alberto Gilardino (41) ha fretta di abbracciare i nuovi arrivi: considera, in particolare, l’italo-argentino fondamentale per il suo attacco.

Empoli, in arrivo Caprile via Napoli. Piace anche Cheddira

In casa Empoli questa sarà la settimana del trasferimento di Elia Caprile (21), via Napoli, al club toscano in prestito. Il portiere è sempre stato la prima scelta e presto potrà iniziare la sua nuova avventura agli ordini di Paolo Zanetti (40). Gli azzurri pensano anche a Cheddira (25).

Lecce e Frosinone su Fabbian dell'Inter

Sono giorni decisivi per Giovanni Fabbian (20). Il centrocampista ha rinnovato il contratto con l’Inter e adesso insieme ai nerazzurri sta decidendo il suo futuro. Le società interessate, come Lecce e Frosinone, aspettano quindi di capire quale sarà la decisione finale dell’ad Beppe Marotta. Non solo Fabbian: il Frosinone non molla Matteo Gabbia (23) per la difesa. Il centrale piace molto anche al Genoa, ma nell’incontro di ieri con il Milan i ciociari hanno cercato il sorpasso sulle contendenti.

Genoa e Sampdoria: derby di mercato per Ferrari

Su Gian Marco Ferrari (31) si registra invece il ritorno di Genoa e Samp. Il difensore è in uscita dal Sassuolo e lascerà l’Emilia in questa sessione, a fronte di un indennizzo.

Shomurodov dice sì al Cagliari: ai dettagli l'affare con la Roma

Eldor Shomurodov (28) ha detto sì al Cagliari e ora i sardi hanno fretta di definire tutti i dettagli dell’affare con la Roma. Intanto, ieri, le due società hanno impostato l’operazione per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante uzbeko in Sardegna. Non solo: il direttore sportivo Nereo Bonato vuole chiudere entro la partenza per il ritiro anche gli altri arrivi: presto sono attese quindi novità sul fronte José Luis Palomino (33) e su quello Matteo Prati (19). Capitolo Borja Mayoral (26): il forte interessamento non si è ancora trasformato in una vera trattativa. Ma da circa due settimane i sardi pensano anche allo spagnolo per l’attacco della nuova stagione. Proprio la presenza del tecnico romano rappresenta un valore aggiunto, ma se ne riparlerà più avanti. Ufficializzato ieri Oristanio: prestito con riscatto e controriscatto sui 4 milioni: 250.000 euro a stagione per i prossimi quattro anni.

Inter: chi parte, chi resta e chi vuole Inzaghi

Tutte le mosse di mercato dei nerazzurri, tra obiettivi ed esuberi: ecco le opzioni.