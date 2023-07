"Icardi, drastica decisione sul futuro dopo la malattia di Wanda Nara"

ROMA - In Turchia è andata benissimo, Mauro Icardi con i suoi gol ha trascinato il Galatasaray alla vittoria del campionato. Tuttavia non è così scontato che l'ex Inter rimanga in giallorosso anche la prossima stagione. Lo stato di salute di Wanda Nara , infatti, potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il centravanti verso l'Argentina.

Icardi verso l'Argentina

Per questo Icardi, secondo quanto riportato dai media sudamericani, vorrebbe passare in prestito per sei mesi in Argentina, così da poter stare vicino alla moglie e al resto della famiglia. Per questo motivo il Newell's Old Boys starebbe già valutando l'operazione.