Diretta calciomercato: Bayern, 100 milioni per Kane. Ola Aina al Nottingham

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (22 Luglio).

16:20

Napoli, l'agente di Osimhen ha lasciato Dimaro: la situazione per il rinnovo

Prosegue la preparazione del Napoli a Dimaro in vista della prossima stagione. Grande atmosfera in Trentino per i campioni d'Italia, sia per i tanti tifosi sugli spalti che per i giocatori in campo. LEGGI TUTTO

16:10

Nottingham, ufficiale: ecco l'ex Torino Ola Aina

Nome nuovo in casa Nottingham Forest. Il club inglese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Ola Aina, rimasto svincolato dopo l'esperienza delle ultime due stagioni con la maglia del Torino.

16:05

Girona, ufficiale: Martin dal Villarreal

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Girona ha ufficializzato l'ingaggio di Ivan Martin dal Villarreal. Contratto fino al 2026 per il trequartista classe '99, il cui cartellino è costato 2 milioni di euro.

15:55

Ufficiale: Gravillon è dell'Adana Demirspor

Andreaw Rayan Andy Gravillon è un nuovo calciatore dell’Adana Demirspor, squadra che milita nella massima serie del campionato turco. Il caciatore proviene dal Reims e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

15:45

Al Hilal, Milinkovic Savic racconta: "Ero al mare..."

Il Sergente racconta come è nata la trattativa e perché ha deciso di cambiare aria. GUARDA IL VIDEO

15:40

"Valencia, Cavani salta l'allenamento"

Cavani lascerà il calcio europeo, non per l'Arabia ma per tornare in Sudamerica. Intanto secondo quanto riporta Marca, questa mattina il Matador non avrebbe partecipato all'allenamento del Valencia, tra l'altro senza motivare la sua assenza. Il suo sogno è vestire la maglia del Boca Juniors, ma prima deve risolvere il contratto con gli spagnoli.

15:18

Ufficiale: Real Sociedad, dall'Atletico Madrid arriva Camara

La Real Sociedad ha chiuso per il talento Ibra Camara dell'Atletico Madrid, centrale difensivo che nell'ultima stagione si è diviso tra Atletico Under 19 e squadra B. Il giovane ha firmato fino al 2026.

15:09

Juve, Turco verso il Salisburgo

Nicolò Turco della Juventus Primavera è vicino al passaggio al Salisburgo per circa 4 milioni di euro. I bianconeri avranno anche il 20% della futura rivendita del ragazzo, campione d'Europa con la Nazionale italiana Under 19.

14:44

"L'Atletico Madrid su Kamada"

Secondo Mundo Deportivo, l'ex obiettivo del Milan, Daichi Kamada potrebbe accasarsi all'Atletico Madrid. Svincolato dopo il termine dell'accordo con il Francoforte, Kamada è ora in fase di valutazione da parte dei dirigenti dei colchoneros.

14:39

Ufficiale: Ranieri rinnova con la Fiorentina

Con un post sui social, la Fiorentina ha comunicato il rinnovo di contratto con Luca Ranieri. Il giovane difensore, ha firmato fino al 2026.

14:17

"Bayern, offerti 100 milioni al Tottenham per Kane"

Il Bayern Monaco continua a puntare tutto su Harry Kane. I bavaresi sono disposti a tutto pur di portare il bomber inglese in Germania e secondo la Bild, al Tottenham sarebbe arrivata una mega offerta di 100 milioni.

14:12

"Psg, per Mbappé non c'è solo il Real Madrid"

Non c'è solo il Real Madrid, su Kylian Mbappé, attaccante del Psg. Secondo Mundodeportivo infatti, anche i club del massimo campionato saudita pensano al francese. L'attaccante sembra poco incline a trasferirsi in Arabia, ma nulla è escluso...

13:42

Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Arthur dalla Juve

E' ormai ufficiale il passaggio di Arthur dalla Juventus alla Fiorentina. LEGGI TUTTO

13:17

Borussia Dortmund, Emre Can ha rinnovato: ufficiale

Emre Can ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Dortmund. L'ex Juve ha firmato fino al 30 giugno 2026.

13:03

Atalanta, su Hojlund non c'è solo lo United

In casa Atalanta, le idee sono sempre molto chiare: per il post Rasmus Hojlund, i nerazzurri hanno da tempo bloccato El Bilal Touré dell’Almeria: costa 20 milioni di euro. L’attaccante danese come è noto è in parola con lo United, ma nelle ultime ore secondo alcune indiscrezioni francesi si sarebbe fatto avanti anche il Psg.

12:58

Roma, Shomurodov al Cagliari di Ranieri: i motivi del sì

Un altro prestito, questa volta al Cagliari, con la speranza che Claudio Ranieri possa essere il tecnico giusto per rilanciarlo. LEGGI TUTTO

12:53

Colpo Cremonese: preso Collocolo dall'Ascoli

Ancora un acquisto per la Cremonese. La società lombarda, reduce dalla retrocessione in B, ha ufficializzato "di aver acquisito a titolo definitivo dall'Ascoli le prestazioni sportive del calciatore Michele Collocolo. Il giocatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2027".

12:48

Ufficiale, Lille: arriva l'ex Lecce Umtiti

L'ex Lecce Umtiti passa al Lille. Il difensore francese si è legato ufficialmente al Lille firmando un contratto fino al 2025.

12:31

L'Arabia fa follie: Lautaro dice di no, ecco gli obiettivi

Il Toro è ambizioso e non vuole assolutamente lasciare i nerazzurri: no all'offerta da 240 milioni di euro. GUARDA IL VIDEO

12:25

Lukaku: terzo no agli arabi, vuole solo la Juve

L'Al-Hilal ha tentato nuovamente di convincere Romelu Lukaku ma ha ricevuto il terzo rifiuto. LEGGI TUTTO