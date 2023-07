Napoli, Di Lorenzo rinnova fino al 2029: l'annuncio da Dimaro

DIMARO - Rinnovo per Giovanni Di Lorenzo: la notizia arriva direttamente da Dimaro, dove il Napoli è in ritiro, in vista della prossima stagione. Che potesse essere una giornata cruciale per il prolungamento del capitano azzurro, lo si era capito dagli incontri avuti da Di Lorenzo dapprima con il presidente Aurelio De Laurentiis, poi, al termine dell'allenamento odierno, con il proprio agente a bordo campo. In serata evidentemente la fumata bianca: Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2029.