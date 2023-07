Psg, la domanda del tifoso spiazza Mbappé: la sua reazione dice tutto

PARIGI (FRANCIA) - Nuovo capitolo nell'infinita telenovela Kylian Mbappé-Paris Saint-Germain. L'asso francese, che non fa più parte del progetto tecnico di Luis Enrique come testimonia l'esclusione dai convocati per la tournèe in Giappone, si sta allenando insieme agli altri esuberi dei campioni di Francia nel centro sportivo di Poissy. Al termine della sessione di allenamento, il giocatore si è fermato con alcuni tifosi del club parigino che ora temono l'addio del figliol prodigo.