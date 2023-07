Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (24 Luglio).

10:25

Cagliari, Ranieri attende Shomurodov

Cambio di maglia per Eldor Shomurodov (28), atteso in queste ore per le visite mediche con il Cagliari di Claudio Ranieri (71). I due club hanno trovato l’accordo giovedì pomeriggio e nel week end hanno portato avanti la trattativa, impostata sulla base di un prestito: siamo alle sfumature. Anche in questo caso ha pesato molto la presenza dell’allenatore romano, estimatore dell’ex Genoa, e secondo i giallorossi il tecnico ideale per il rilancio dell’uzbeko nella stagione del ritorno in A.

10:10

Genoa, ecco Retegui. Inseguiti D'Ambrosio e Meitè

Dici Diego Milito e il tifo del Genoa s’accende: indimenticabili i due anni e mezzo in cui il bomber argentino segnò 57 reti in 90 partite tra Serie A e B. Nel 2009 il trasferimento all’Inter. Ecco perché Mateo Retegui (24), l’argentino appena preso come rinforzo per Alberto Gilardino (41), definito da subito un colpo alla Milito, scatena altrettanto entusiasmo nel popolo della neopromossa. E ce ne era bisogno dopo il ko nell’amichevole di fine ritiro contro il Venezia (4-1). Figurarsi poi se il centravanti che Roberto Mancini ha portato in Nazionale arriva e subito chiama lui in causa direttamente El Principe così: «Milito mi ha parlato molto bene della città e della società, le sue parole hanno quindi influito - ha dichiarato prima di imbarcarsi per l’Italia-. Giocare in Europa è un sogno che avevo da bambino». Dal Tigre (via Boca) al Genoa: da un rossoblù all’altro, con l’obiettivo dichiarato di diventare un perno della Nazionale italiana. Parliamo quindi di un investimento davvero prestigioso per il Genoa, che per il cartellino ha speso circa 15 milioni compresi i bonus, mentre all’argentino è stato garantito un ingaggio da circa 1,8 milioni a stagione. Decisivo, neanche a dirlo, pure il ruolo di Alberto Gilardino, pronto ad accogliere il suo nuovo bomber sbarcato oggi in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. E non finisce qui: i liguri aspettano una risposta da Danilo D’Ambrosio (34), e restano sulle tracce dell’ex Milan e Cremonese Soualiho Meitè (29), da qualche giorno anche nel mirino del Cagliari.

9:56

Bologna, la rinascita di Barrow: ora può restare

In coppia con Arnautovic, Barrow rinasce: a dimostrarlo anche il gol messo a segno nell'amichevole dei rossoblù contro il Palermo. Calcio estivo, per carità, ma a mercato aperto il gambiano è oggetto di valutazioni: da una parte potrebbe essere sacrificato per incassare, dall'altra c'è la speranza di ritrovare in rosa una punta di spessore. Anche perché Barrow sembra aver recepito appieno i dettami di Thiago Motta e, soprattutto, si è visto duettare alla grande con Arnautovic. Barrow ha un contratto fino al 2025: fino a poco tempo fa un suo addio sembrava scontato con probabile destinazione Fenerbahce. I turchi però vogliono un prestito secco, mentre il Bologna vuole fare cassa: la distanza sembra frenare tutto. E a questo punto, soprattutto alla luce di un precampionato fin qui privo di sbavature, Barrow potrebbe restare ed essere un'arma importante per Motta.

9:42

Fiorentina-Castrovilli, trattative per il rinnovo ancora al palo

Non si registrano passi in avanti nella trattativa tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli per il rinnovo del contratto. Nessun punto di svolta per il prolungamento del classe 1997 che è in scadenza del 2024: la questione che rimane aperta è quella dell'ingaggio di Castrovilli. L'entourage del giocatore vorrebbe cifre in linea coi "big" (sui 2,5 milioni a stagione, come Jovic e Gonzalez), mentre la società spinge per cifre simili alle attuali (2 milioni) ma con l'inserimento di bonus relativi alle presenze.

9:15

Osimhen, il rinnovo con il Napoli ritarda: distanza su quattro punti

L’accordo per l'attaccante non arriva. Contatti continui tra le parti per provare a limare la distanza. LEGGI TUTTO

8:45

Dybala e il rinnovo con la Roma: quanto può arrivare a guadagnare

L’attaccante sarà il più pagato della rosa e sempre più il simbolo della Roma di Mourinho: nelle prossime ore il contatto tra Antun e Pinto LEGGI TUTTO

8:30

Da Ishak a Boniface, quante occasioni perse per i nostri club di Serie A

Troppi gol dimenticati: quando non circolano soldi, le idee diventano cruciali. LEGGI TUTTO

8:15

Lukaku, c'è solo la Juve: per Allegri resiste anche al pressing del Chelsea

Boehly prova a spingerlo verso l’Arabia Saudita senza successo: Big Rom sente che manca poco al suo passaggio in bianconero. Resiste l’accordo per un triennale da 9 milioni l’anno alla Continassa. LEGGI TUTTO

8:00

Scamacca per due giorni a Roma: cosa ha fatto nella capitale

L'attaccante che piace ai giallorossi ha trascorso due giorni nella sua città per un controllo medico e non solo. LEGGI TUTTO

Roma