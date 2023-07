"Fabinho in Arabia, trasferimento a rischio: il motivo è clamoroso"

ROMA - Il trasferimento di Fabinho in Arabia Saudita, all'Al Ittihad, potrebbe saltare. E stavolta non si tratta di mancati accordi economici col brasiliano o resistenze del Liverpool, visto che peraltro, come riporta Marca, tra Reds, giocatore e club saudita, hanno già tutti un accordo verbale. Il motivo è invece piuttosto particolare: Fabinho è infatti proprietario di due bulldog francesi, una razza di cani il cui ingresso è vietato in Arabia Saudita, a meno che non siano introdotti ai soli scopi di caccia o di guida per ciechi (stesso regime di Rottweiler e Pitbull). Secondo quando rilevato da Marca, a questo punto Fabinho (che non vorrebbe separarsi dai propri animali domestici), potrebbe far marcia indietro, nonostante gli accordi preliminari per un quadriennale. E così, riporta Marca, dal canto suo l'Al Ittihad avrebbe fatto richiesta al governo saudita per concedere a Fabinho e ai suoi due bulldog, una speciale deroga.