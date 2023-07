Cosa può comprarsi Mbappè all'Al-Hilal: una Ferrari ogni 9 giorni, ma non solo...

ROMA - Mbappé, se dovesse accettare di andare all'Al-Hilal per un anno, guadagnerebbe 700 milioni di euro. Significa che nel tempo trascorso da quando avete iniziato a leggere l'articolo fino ad adesso (circa 8 secondi), lui avrebbe già messo in tasca più o meno 176 euro, l'equivalente di una bottiglia di Champagne Dom Perignon del 2012. Ne guadagnerebbe infatti 22 al secondo, 1320 euro al minuto, più di 79 mila euro all'ora, 1 milione e 900 mila al giorno e 57 milioni al mese. Una cifra senza senso, folle. Giocando un po' con queste cifre, il francese potrebbe comprarsi ad esempio 6 Embraer Phenom 300 al mese, un aereo a reazione leggera dotato di ogni comfort di lusso il cui prezzo di listino è attualmente di 9 milioni di euro. Stesso valore, più o meno, di un attico nel lusso di Via Condotti a Roma (stima di 8,5 milioni di euro): anche in questo caso Mbappé potrebbe prendersene addirittura 7 con il suo primo mese di stipendio.