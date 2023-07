"Arabia, la cifra shock a disposizione per il mercato: quanti miliardi!"

ROMA - L' offerta mostruosa per Kylian Mbappé , in realtà, è solo la punta dell'iceberg. Come spiegato dalla CBS, infatti, è veramente incredibile la cifra che è stata messa a disposizione dal Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per rendere appetibile il campionato locale e riempirlo di campioni. Sono circa 20 miliardi di euro (!) quelli che potranno essere spesi dalle squadre arabe nel calciomercato da qui al 2030 , numeri chiaramente impareggiabili dai club europei e che potrebbero portare a molti altri trasferimenti in Medio Oriente.

I prossimi obiettivi

L'obiettivo numero uno adesso è l'attaccante del Psg, ma non certo l'unico. Secondo quanto riportato dall'emittente statunitense, infatti, ci sono dei tentativi in corso pure per Neymar e Modric, ai quali sono stati offerti rispettivamente stipendi da 200 e 198 milioni di euro annui. Per la prossima stagione, invece, un nuovo affondo sarà fatto per Lewandowski, che per il momento ha preferito declinare l'offerta così come Son Heung-min, Romelu Lukaku e Jamie Vardy. Insomma, tutto quello che è accaduto finora, da Cristiano Ronaldo in poi, è stato solo l'inizio.