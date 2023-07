"Mbappé può rescindere il contratto dal Psg", il parere dell'esperto

Mbappé e il possibile svincolo dal Psg

“Mbappé può svincolarsi dal club? Sì, la risposta è affermativa, se i comportamenti non si limitano alla non convocazione ad una sola partita di campionato - continua Grassani - Ma una situazione reiterata di mancata presa di considerazione del calciatore, di messa ai margini dello stesso, con un movente direi assolutamente chiaro: la volontà del calciatore di non rinnovare. Quando un calciatore arriva all’ultimo anno di contratto, in ogni campionato, a qualunque livello, entra in fase critica con il club e questo matrimonio si può rompere per colpa dell’uno o dell’altro. E se al 13 agosto a Mbappé sarà stato impedito di svolgere qualsiasi attività organizzata con la prima squadra, quindi far parte degli allenamenti, riunioni con allenatori, convocazioni per gare di campionato, allora potrebbero sussistere i presupposti perché Kylian ricorra alla giustizia sportiva francese e ottenga la risoluzione del contratto con il Psg, oltre ad un cospicuo risarcimento economico. A quel punto sarà libero di legarsi con qualsiasi altro club”.