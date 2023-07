Lukaku e gli altri: se adesso i campioni parlano per enigmi

Non è il gioco dell’estate, è il gioco del secolo che avanza, del tempo che passa e del mondo che si trasforma. Dei calciatori che hanno scoperto un linguaggio più amico di quello verbale o di quello del corpo , degli allenatori che hanno imparato finalmente il corretto uso delle saponette una volta destinate a telefonare e adesso dotate di una potenza di calcolo superiore rispetto a tutti i computer che portarono l’uomo sulla Luna e di una gittata di comunicazione in grado di scavalcare qualsiasi linea sottomarina o qualsiasi singolo satellite. Un gioco che sfrutta l’intelligenza artificiale per espandere e nutrire l’intelligenza naturale. Messaggi chiusi nella bottiglia di un’immagine e spediti a navigare nel mare dei social , dove passeranno davanti a milioni di occhi distratti prima di approdare davanti a chi li decifrerà.

Il rap di Lukaku e i post di Mourinho

Dai protagonisti dello spettacolo agonistico muti come orsi per scelta, mancanza di argomenti o semplice idiosincrasia per il contatto umano siamo passati, attraversando quel filtro tecnologico, a Lukaku che suggerisce voglia di tenerezza attraverso immagini ammiccanti e frasi spezzettate ispirate da un rapper. A Scamacca e Mourinho che si scambiano, ma senza guardarsi in faccia, puzzle da risolvere, enigmi che possono avere come soluzione frasi di significato diverso, speranza di andare in una certa squadra, attesa impaziente per una decisione, indicazioni sull’avanzamento e sull’arretramento di una transazione di mercato. E nel caso specifico provate a indovinare chi abbia la meglio quanto a complessità di costruzione del problema: l’ultimo post dell’allenatore che contiene nascosto da qualche parte il nome di Morata è degno del Codice da Vinci e costringe ciascuno di noi a tirar fuori il nostro professor Langdon interiore, ammesso ce ne sia uno.

Un mercato cadenzato dagli indovinelli

Parlare per indovinelli è la caratteristica che distingue oracoli, sommi sacerdoti, maghi, divinità e ora i protagonisti dello sport dagli uomini mortali. L’incomprensibilità del silenzio si trasforma in rito di passaggio: accederete alla nostra altezza se sarete in grado di comprenderci. Anche per questo i più lungimiranti tra i professionisti ascoltano, apprezzano e poi rifiutano le offerte fantasmagoriche che arrivano dall’Arabia Felix: meglio lanciare messaggi nell’oceano che predicare nel deserto.