Diretta calciomercato: Gabbiadini ufficiale all'Al Nasr, l'Inter aspetta Sommer LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (30 luglio).

In casa bianconera si lavora per dare ad Allegri il centravanti belga: prima, però, bisogna snellire la rosa, ridurre il monte ingaggi e fare cassa.

15:21

Lazio, i quattro obiettivi di Sarri dopo i "no" detti a Lotito

L'allenatore ha chiesto Zielinski, Berardi, Ricci e Pellegrini: il tecnico ha idee diverse dal suo presidente.

15:15

Soulé resta alla Juve? L'argentino risponde a un tifoso

Il giocatore non è certo di restare in bianconero e un supporter lo ha interrogato sul futuro.

15:00

Fiorentina, Commisso prepara cinque colpi per l'Europa

Intascata la certezza di disputare la Conference, la Fiorentina passa all'allestimento della rosa europea. Quello di Infantino, atteso a Firenze martedì, è stato un colpo a sorpresa, ma ci sono strade già tracciate per altri obiettivi. E la svolta è attesa dalla cessione di Amrabat. Intanto le priorità sono un difensore e un attaccante: Sutalo e Beltran in pole. Per il centrale la Fiorentina ha proposto 15 milioni (rifiutati) alla Dinamo Zagabria ed è intenzionata a nuovi assalti. Trattativa più attardata per la punta argentina, che ha una clausola da 20 milioni. Per la porta, infine, gli indirizzi convergono ormai tutti su Grabara del Copenaghen, valutato circa 6 milioni di euro. A queste pedine si potrebbe aggiungere il vecchio pallino Hjulmand del Lecce, che i salentini però valutano 20 milioni.

14:50

Psg, preso il portiere Tenas: il primo pensiero è per Sergio Rico

Il Paris Saint-Germain ha annunciato, con una nota sul proprio sito web, la firma del portiere 22enne Arnau Tenas che si è legato con il club fino al 2026. L'ex Barcellona era svincolato e ha commentato così la firma: " Sono molto felice di entrare a far parte di questo grande club e di far parte della famiglia dei portieri del PSG. Alcuni ottimi portieri hanno segnato la storia del Paris Saint-Germain. Naturalmente, ho anche un grande pensiero per Sergio Rico", ha concluso Tenas con un pensiero al collega, vittima di un recente incidente.

14:44

Bologna a oltranza per Ndoye: il nodo è la formula

Bologna e Dan Ndoye sempre più vicini: ci sarebbe già l'accordo con il colombiano, ma mancherebbe quello con il Basilea. Il club svizzero lascerebbe partire l'esterno svizzero, ma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I rossoblù, invece, puntano al diritto di riscatto. Nel frattempo, non si perde di vista Sallai: anche il Friburgo pretende l'obbligo, il Bologna è al lavoro per far cambiare idea al club. In caso di fumata nera, il Bologna riallaccerebbe i discorsi con Pierotti del Colon, Cambiaghi dell’Atalanta e con i due giovani bianconeri Iling-Junior e Soulé.

14:37

Feralpisalò, ufficiale: arriva l'attaccante Felici dalla Triestina

La Feralpisalò, tramite il proprio sito web, ha reso noto "di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dalla U.S.Triestina Calcio 1918, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Felici. L’attaccante, classe 2001, ha firmato un contratto con i Leoni del Garda che prevede l’opzione di riscatto ed eventuale obbligo a favore del club verdeblù, al verificarsi di condizioni predefinite, fino al 2026".

14:30

Lazio, tutti i nomi di Sarri: chi vorrebbe e chi ha bocciato

Il mercato biancoceleste va a rilento: le idee del presidente Lotito non convergono con quelle del suo allenatore.

14:25

Holm, è asta: Atalanta, Juve, Inter e Sassuolo interessate

Un obiettivo da tempo in orbita Atalanta, e ancora dal futuro incerto, è Emil Holm (23). Sull’esterno svedese si è scatenata una vera e propria asta che coinvolge Juve, Inter e anche il Sassuolo, da qualche giorno seriamente interessato alle prestazioni del ragazzo in uscita dallo Spezia. A proposito dei neroverdi: domani è il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto di Matias Vina (25), che si trasferisce in Emilia dalla Roma con la formula del prestito e diritto di riscatto.

14:15

Siviglia, ufficiale: Rekik si trasferisce negli Emirati Arabi

"il Siviglia e l'Al Jazira Club della UAE Pro League degli Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Karim Rekik alla squadra asiatica": è quanto si legge sul sito ufficiale del Siviglia, che annuncia la separazione con il giocatore. Rekik ha militato per tre stagioni con il Sivigia, scendendo in campo in 70 partite: 45 in Liga, 13 in Coppa del Re, nove in Champions, tre in Europa League. In quest'ultima competizione ha disputato i minuti supplementari nella finale di Budapest

14:10

Samardzic all'Inter: si chiude in fretta

C'è l'intesa per 15 milioni più il cartellino di Fabbian che potrà essere ricomprato in due anni pagando circa 20 milioni: affare in definizione, attesa per il sì.

14:00

Monza su Zapata, ma solo in prestito. Carlos Augusto verso la Juve

In entrata il Monza (con Petagna che piace al Cagliari) valuta Duvan Zapata (32), ma solo con la formula del prestito e diritto di riscatto. L’amministratore delegato Adriano Galliani, intanto, continua a lavorare per Carlos Augusto (24) alla Juve e Mate Antunovic (19) in entrata.

13:57

Dal Chelsea all'Inter fino alla Juve: tutte le squadre di Lukaku

Dal trasferimento dall'Anderlecht ai Blues nel 2011 il belga ha collezionato numerosi trasferimenti, in prestito e definitivi, risultando spesso uno dei protagonisti del mercato.