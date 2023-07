Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (31 luglio).

11:26

"Mané, oggi le visite mediche con l'Al Nassr"

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland Sadio Mané già oggi si sottoporrà alle visite mediche con l'Al Nassr. Quello saudita sarà infatti il nuovo club di Mané dopo l'accordo con il Bayern Monaco per 27 milioni di euro circa. Secondo Sky Deutschland Mané (che sarà lunedì a Dubai) guadagnerà più di 40 milioni di euro all'anno e firmerà un contratto fino al 2027 con il club saudita dove milita anche Cristiano Ronaldo.

11:12

Fiorentina, intrigo europeo: Hjulmand sfuma, Sutalo più vicino

La Fiorentina formato Conference ha bisogno di un centrocampista e di un difensore e ha da tempo messo nel mirino due obiettivi per la prossima stagione. Ma nelle ultime ore sta cambiando la situazione, con il rilancio della concorrenza che rischia di scombinare i piani viola. Hjulmand del Lecce è il nome per il centrocampo: da tempo si lavora per il giocatore valutato 20 milioni, ma l'inserimento dello Sporting Lisbona ha spiazzato tutti. E quindi la Fiorentina valuta le alternative: Maxime Lopez che però non suscita i giusti entusiasmo, sullo sfondo c'è Vera del Corinthians. Meno intrighi ma comunque non in discesa, la pista Sutalo per la difesa, visto che dopo il rilancio della Fiorentina a 15 milioni, l'Ajax ha deciso di pareggiare l'offerta. Ci sarà da attendere il preliminare Champions della Dinamo Zagabria (mercoledì) per tornare a trattare con i croati.

10:57

"Fiorentina, l'Al Ahli piomba su Amrabat"

Arabia Saudita sempre al centro delle voci di mercato: e stavolta al centro dei rumors è finito Sofyan Amrabat, almeno stando a quanto riportato da l'Equipe. Per la stampa francese, infatti, l'Al Ahli (che si è già aggiudicato Firmino, Mendy, Koulibaly, Mahrez e Saint-Maximin), sarebbe piombato sul centrocampista marocchino, da tempo in uscita dalla Fiorentina.

10:35

L'ex Inter e Cagliari Diego Godin si ritira: "Ci pensavo da tempo"

Diego Godin, ex Inter, Cagliari e Atletico Madrid, si è ritirato. Il 37enne, nella notte, è sceso in campo da professionista per l'ultima volta, con la maglia del Velez Sarsfield. Al termine della sua ultima gara, contro l'Huracàn, Godin ha parlato così alla tv argentina: "Ci stavo pensando da tempo. Volevo lasciare in questo modo, essendo ancora in buona salute".

10:15

Inter, da Samardzic a Sommer: tutti gli obiettivi di Inzaghi

Dopo essersi aggiudicati Cuadrado, Frattesi e Thuram, i nerazzurri non si fermano: le priorità sono un portiere e almeno una punta. GUARDA LA GALLERY

10:03

La Roma in cerca di 20 milioni per Morata: il piano per vendere Ibanez

Mourinho scalpita, la società prende tempo: il difensore, però, al momento non ha acquirenti. E Scamacca in prestito rimane soltanto un’ipotesi. LEGGI TUTTO

9:45

Napoli-Osimhen, conto alla rovescia per il rinnovo: cosa manca per le firme

Dopo la doppietta all’Hatayspor, vicina la chiusura dell’accordo. L’agente Calenda è già in ritiro. LEGGI TUTTO

9:25

Il Napoli vuole Koopmeiners, l'Atalanta alza il muro

Gli 85 milioni guadagnati con la cessione della punta allo United rinforzano la posizione dei nerazzurri. LEGGI TUTTO

9:15

Inter, ora Inzaghi ha la linea più completa

Il commento sul mercato dei nerazzurri. LEGGI TUTTO

9:00

Ecco perché Lukaku serve alla Juve di Allegri: tutti i motivi

Il belga è a quota 19 di media in A e le scelte tattiche sono ideali: così Max punta a inserire Romelu. LEGGI TUTTO

8:45

Roma, Kristensen è sicuro: "Arriveremo in alto e Mourinho è il top"

A colloquio con il difensore danese che ha già conquistato il tecnico. LEGGI TUTTO

8:30

Lotito e Sarri, la resa dei conti: quando ci sarà il confronto e tutti i punti sul tavolo

Presidente e tecnico della Lazio si vedranno a cena: devono chiarirsi e rilanciare il piano rinforzi. Ecco di cosa parleranno e quali nomi ballano. LEGGI TUTTO

8.15

Lukaku alla Juve, tutta la verità su un video spuntato in rete

Intercettato da tifosi in Belgio Big Rom tenta il depistaggio: "Non so se l'affare si farà...". Ma intanto aspetta la chiusura. LEGGI TUTTO

8:00

Mourinho furioso per il mercato: non è contento della rosa e vuole Morata

Dietro i malumori dello Special One l’immobilismo sul mercato e il rapporto difficile con Pinto. I Friedkin non hanno ancora offerto il rinnovo né a José né al ds. LEGGI TUTTO

