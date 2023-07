"Mbappé e l'ultimatum del Psg: deciderà entro stasera il suo futuro"

ROMA - E' di ieri la notizia che nella telenovela Kylian Mbappé è entrato in scena un nuovo attore, il Liverpool, che proporrebbe al Psg il prestito del giocatore il quale nella prossima stagione potrebbe approdare da svincolato al Real. E sono ore decisive, visto che proprio stasera è il termine dell'ultimatum che il club parigino ha intimato a Mbappé: scegliere se prolungare o finire sul mercato. Che sia un giorno cruciale, visto che Kylian riceverà in giornata la metà del bonus fedeltà pattuito quando firmò il rinnovo nel maggio 2022: 40 milioni. Il Psg non solo spera di non versare la seconda rata, ma a questo punto spera anche di incassare qualcosa dalla sua cessione. E, anche se dalla Francia corre voce che in caso di rinnovo scatterebbe un nuovo premio fedeltà di 60 milioni, il Psg sembra essere entrato nell'ordine di idee di privarsi del fuoriclasse.