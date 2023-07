D'Ambrosio al Monza: fissate le visite mediche dell'ex Inter

Danilo D'Ambrosio riparte dal Monza. Dopo l'addio all'Inter, il terzino campano è pronto infatti a cominciare la sua nuova avventura in Serie A, proprio a due passi dalla sua casa di Milano: sosterrà le visite mediche mercoledì, per poi firmare il contratto di un anno con opzione per un'altra stagione con i biancorossi. Niente Genoa, quindi: D'Ambrosio si era preso qualche ora di riflessione per valutare tutte le opzioni sul tavolo e, ieri sera, ha dato il suo ok definitivo ad Adriano Galliani.