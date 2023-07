"Ramos-Chiellini per "combattere" Messi: la coppia da sogno in MLS"

Una coppia difensiva formata da Sergio Ramos e Giorgio Chiellini anche solo 5 anni fa sarebbe stata una delle più forti di sempre. Oggi lo stato di forma non è più quello di un tempo, ma in MLS sono convinti che possano dare ancora il loro prezioso contributo. Tant'è che i due potrebbe unirsi proprio nel campionato statunitense.

Ramos tentato dalla MLS. E che coppia con Chiellini

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, il Los Angeles FC, campioni in carica della MLS, vorrebbe portare in California Sergio Ramos, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain. La sua ultima stagione con la maglia dei parigini non è stata delle migliori perciò lo spagnolo potrebbe rimettersi in mostra negli Stati Uniti.

Di nuovo Ramos contro Messi? Occhio al Galatasaray

Uno dei motivi è anche quello di contrastare il suo ex compagno di squadra Lionel Messi e l'Inter Miami. E una coppia formata dal 37enne e Chiellini (che nei giorni scorsi è passato a salutare la Juve) sarebbe un bell'ostacolo. Ma occhio anche al Galatasaray che starebbe pensando proprio a Ramos per sostituire in difesa Victor Nelsson secondo la stampa turca.