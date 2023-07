Liverpool su Mbappé? La risposta di Klopp spiazza tutti: "Vi faccio ridere"

Con quale squadra giocherà la prossima stagione Kylian Mbappé ? La domanda ritorna di moda e la stella del Psg rimane il calciatore più desiderato del calciomercato. Il futuro a Parigi per un altro anno resta un'incognita, con il Real Madrid che lo seduce più di ogni altro club e il Liverpool - stando ai tabloid inglesi - che tenta l'inserimento a sorpresa. Anche se per il tecnico dei Reds, Klopp , è pure fantasia...

La risposta di Klopp su Mbappé al Liverpool

A Sky Germania Klopp ha risposto così alle voci su Mbappé-Liverpool: "Ci ridiamo su. Penso sia davvero un grande giocatore, ma le condizioni finanziarie non ce lo permettono. Non vorrei rovinarvi tutto ora, ma per quanto ne so non c'è niente alcuna possibilità. È possibile che qualcuno del club stia preparando qualcosa e voglia sorprendermi, ma non è mai successo negli otto anni che sono qui, sarebbe la prima volta".