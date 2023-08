Mbappé, l'opzione di rinnovo con il Psg è scaduta: cosa succede adesso

PARIGI - Nessun colpo di scena: Kylian Mbappé non ha esercitato l'opzione di rinnovo con il Psg presente nel suo contratto. Opzione che ora è scaduta . Il 31 luglio era infatti l'ultimo termine per il francese per attivare il rinnovo fino al 2025 con i parigini. Come ci si aspettava, Mbappé non ha attivato la clausola ed ora è ufficialmente in scadenza nel 2024 .

Mbappé, il Psg spera nella cessione

Mbappé ha trascorso l'ultima settimana a Montecarlo, mentrei suoi compagni del Psg sono in tournée in Asia, dove stanno sfidando l'Inter. Il francese non ha ancora parlato del suo futuro, ma ha lasciato solo un messaggio subliminale sulla sua preferenza come nuova squadra, che sembra essere proprio il Real Madrid. Il suo futuro sembra sempre più incerto, mentre ironicamente ha ricevuto un bonus fedeltà dal Psg pattuito quando firmò il rinnovo nel maggio 2022: 40 milioni. Solo una prima metà del bonus, con la seconda parte che il Psg spera di non pagare. Il club infatti confida nella sua cessione.

Mbappé: Real, Liverpool e la possibile beffa per il Psg

La situazione appare però complicata: il Real Madrid resta tranquillo, non ha fretta, a differenza dei parigini, inevitabilmente bloccati sul mercato. C’è ancora un mese di tempo, con anche il Liverpool apparso particolarmente interessato. Mbappé, dal canto suo, non ha nemmeno preso in considerazione l'offerta monstre dell'Al-Hilal, che ha proposto 300 milioni al Psg e un biennale da 400 milioni al francese. Si fa sempre più strada l'ipotesi di una beffa per il club parigino, con Mbappé che potrebbe lasciare a zero dopo questa stagione per unirsi ai Blancos.