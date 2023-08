Clamorosa svolta nell'affare Mbappé: "Il Psg denuncerà il Real alla Fifa!"

La situazione tra Kylian Mbappé , il Psg e il Real Madrid si fa sempre più complicata. Con il giocatore che è ufficialmente in scadenza , vista la mancata attivazione della clausola del suo contratto, il club parigino ha deciso di reagire per evitare di perdere il giocatore a zero . La società sarebbe infatti pronta a rivolgersi alla Fifa , per denunciare l'esistenza di un pre-accordo tra Mbappé e i Blancos, fattore che avrebbe compromesso il rinnovo .

Psg, Mbappé vuole solo il Real Madrid

Il Real Madrid, infatti, non ha fretta e potrebbe aspettare la sessione estiva del 2024 per assicurarsi Mbappé come parametro zero, scenario che il Psg vorrebbe assolutamente evitare. Per il momento, però, il francese ha rifiutato l'unica offerta arrivata, ovvero quella faraonica dell'Al-Hilal da 300 milioni al Psg e un biennale da 400 milioni al giocatore. E su questa base, secondo quanto riportato da L'Equipe, il Psg si sta preparando per rivolgersi alla Fifa.

Real-Mbappé, gli indizi sul possibile accordo

Secondo la società parigina, ci sono numerosi indizi che suggeriscono un accordo tra il Real Madrid e Kylian Mbappé, basato sull'aspettare il 2024 per essere firmato a zero. Il primo indizio sarebbe la lettera inviata a giugno, dove il francese annunciava per la prima volta di non voler rinnovare il contratto, nonostante la scadenza della sua clausola personale a fine luglio. Il secondo indizio sarebbero i continui rifiuti da parte di Mbappé di dialogare con il Psg, che ha provato più volte a risolvere il caso ed ha provato ad offrirgli un rinnovo fino agli ultimi giorni di luglio. Infine c'è l'offerta dell'Arabia Saudita, rifiutata da Mbappé nonostate la presenza di una clausola che gli avrebbe permesso di trasferirsi al Real Madrid dopo il primo anno.

Psg pronto a rivolgersi alla Fifa

Sulla base di questi indizi il club vuole rivolgersi alla Fifa, essendo ormai alle strette e con la possibilità sempre più concreta di perdere Mbappé a zero. Dal canto suo il giocatore, sempre secondo L'Equipe, è infuriato contro la società per il trattamento che sta ricevendo, ed avrebbe annunciato che non vuole fare nessun "regalo economico" al club. Ironicamente, ieri Mbappé ha ricevuto un bonus fedeltà dal Psg pattuito quando firmò il rinnovo nel maggio 2022: ben 40 milioni di euro.