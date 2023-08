Chi ha paura del lupo cattivo? Lukaku è a 10 milioni dalla Juve

Parto da Big Rom che, a 30 anni compiuti a maggio, ha scoperto di essere giovane e importante per l’Inter e vecchio e inutile per la Juve. A qualcuno non va proprio giù che il centravantone possa finire a Torino e lo fa continuamente sapere usando tutti i mezzi di cui dispone: a Lukaku è stato dato dell’ingrato, del traditore (seriale), del pentito (zero ripensamenti), ho letto addirittura che l’Inter non l’avrebbe riscattato quando la decisione di non proseguire il giocatore l’ha elaborata a marzo e presa a giugno. Ci viene anche ricordato che un giorno disse «mai alla Juve», frase che ha accompagnato per anni uno dei più valorosi e seri professionisti della storia del calcio, Fabio Capello. Il quale, per ragioni che in seguito ha chiarito, decise di non mantenere la promessa fatta abbandonando Roma per Torino e consentendo a Giorgio Tosatti di realizzare lo scoopone per il Corriere della Sera. Trovo assurdo leggere che il tal calciatore è feccia senz’anima poiché, dopo aver professato amore eterno per i colori, fugge a gambe levate, di solito per qualche dollaro in più. In tutti i matrimoni, soprattutto in quelli più importanti di un’unione sportiva a termine, ci sono i momenti in cui tutto è rose e fiori e si vive sospesi in paradiso raccontando mirabilie dell’altro o dell’altra. Ma le cose cambiano, a volte, i rapporti si logorano e uno dei due prende altre strade. Non a caso la fedeltà assoluta, nel calcio come nella vita, è un valore coltivato da pochi. Secondo il mitico Pitigrilli, «la fedeltà non è altro che una serie di adulteri abortiti, di inganni mancati». Anche per questo quella di Totti alla Roma resta un unicum: legarsi per sempre al Milan, all’Inter o alla Juve è giusto un fi lo più semplice. O no?

Torno a Lukaku. Che oggi dista solo 10 milioni da Torino: il Chelsea, nella call di lunedì, è arrivato a 20 di integrazione per avere Vlahovic: Giuntoli ne chiede 50, ma a 30, 35 si lascia convincere. Tutta l’attenzione della Juve per il belga ha finito per rilanciare l’immagine di Dusan, che si è improvvisamente ritrovato indispensabile, almeno sulla carta. Ma se allenatori come Conte, Allegri e Mourinho preferiscono Lukaku a Dusan una ragione ci deve pur essere, o siamo tutti più competenti di loro? Dice: hai citato tre che puntano sul calcio di ripartenza. Rispondo: andate a rivedere la Juve e l’Inter di Antonio, la Juve e il Milan di Allegri, il Real, l’Inter e il Chelsea di Mou e poi ne riparliamo. Quando la qualità del centrocampo non autorizza voli pindarici, la difesa e il contropiede con gli uomini giusti e un centravanti di peso in grado di allungare la squadra diventano la soluzione più indicata. Dzeko ci ha costruito una carriera. Allegri, poi, non ha più tanta voglia di investire sulle nuove generazioni: ha peraltro il dovere di portare a casa qualcosa di importante. E Lukaku è l’uomo giusto per una Juve che in mezzo ha qualche difettuccio.

Mourinho, ora. Giorni fa - prima di prendermi due settimane di vacanza - ho letto che José penserebbe soprattutto a se stesso e non alla Roma. Ma se sono la stessa cosa! In due stagioni il Lup One ha regalato due finali e un titolo europei alla società che lo paga (col decreto crescita, particolare influente al 30%). E se non avesse avuto un altro anno di contratto e non si fosse legato cuore e testa alla squadra e alla tifoseria, avrebbe accettato la maxiofferta araba. José, nella sua ultima stagione romanista - sempre che i Friedkin non decidano di trattarlo come merita allungandogli il contratto: di meglio non ce n’è - vuole entrare tra i primi quattro per garantire la SuperChampions e parecchi milioni al club. E un quarto posto, per uno che ha 26 titoli in bacheca, non può essere considerato un traguardo personale. Per riuscirci, dopo aver speso "zero euri", ha bisogno di un centravanti da 15 gol che sappia far giocare la squadra, per questo insiste su Morata. Se avesse 100 milioni a disposizione punterebbe su qualcosa di diverso.