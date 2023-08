Scoppia il caso Ihattaren, trasferimento saltato: "È un giocatore problematico"

È passata ormai una settimana da quando Mohamed Ihattaren ha risolto il suo contratto con la Juve. Il calciatore olandese era diventato ormai un vero e proprio caso per i bianconeri, con cui non ha collezionato neanche una presenza dal suo arrivo nel 2021. Dopo pochi giorni dall'addio al club torinese, aveva trovato un accordo con il Samsunspor, squadra della Serie B turca. Ma anche in questa situazione, c'è stato uno stravolgimento dei piani, come raccontato da Yuksel Yildirim, presidente del club, ai microfoni del giornale Hedef Halk: "Eravamo d'accordo con il giocatore. Gli avremmo dato uno stipendio basso per 2 mesi e sarebbe stato pagato a partita fino alla fine del primo tempo. Perché il giocatore non era in forma. C'era tempo per ottenere la maglia maglia da titolare. Lui aveva accettato".