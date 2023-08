Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (5 agosto).

15:30

Chelsea, ufficiale: dal Brighton arriva il portiere Sanchez

Il Chelsea, con una nota apparsa sul proprio sito web, ha comunicato di aver "completato il trasferimento del portiere Robert Sanchez dal Brighton & Hove Albion". Il portiere, a quanto si apprende dalla nota dei Blues "ha firmato un contratto di sette anni allo Stamford Bridge e presto si unirà alla prima squadra". Ai microfoni del sito ufficiale del Chelsea, anche il commento dei co-direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Robert al Chelsea e aggiunge ulteriore qualità alla nostra unità di portieri. Robert ha ripetutamente dimostrato il suo valore in Premier League ed è stato convocato dal suo paese. Siamo entusiasti di vederlo lavorare con Mauricio e la sua squadra di allenatori durante la stagione a venire". Secondo la stampa britannica i Blues verseranno circa 29 milioni euro per il portiere.

15:25

Fiorentina, ufficiale: tesserato Yerry Mina

Con un cominicato ufficiale la Fiorentina ha reso noto "di aver tesserato il calciatore Yerry Fernando Mina González. Mina, nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni".

15:22

Verona, scatto decisivo per Akpa Akpro: c'è il sì del giocatore

Scatto decisivo del Verona per Jean-Daniel Akpa Akpro (30). I veneti hanno strappato il sì del centrocampista di proprietà della Lazio, destinato a cambiare di nuovo maglia in questa sessione dopo il rientro dal prestito all’Empoli. L’ok alla partenza dell’ivoriano è arrivato, così, proprio nel giorno dell’ufficialità del neo rinforzo a zero, Daichi Kamada (26).

15:17

Sassuolo, ufficiale: Rogerio al Wolfsburg a titolo definitivo

Il Sassuolo, tramite il proprio sito web, ha annunciato di aver ceduto il difensore classe 1998 Rogerio al Wolfsburg a titolo definitivo. "In questi anni in neroverde (tanti davvero) sei cresciuto e maturato diventando, giorno dopo giorno, una garanzia per tutti noi. Umile, gentile e determinato. Ti auguriamo di cuore le migliori fortune per il tuo futuro calcistico!", è il saluto del Sassuolo a Rogerio.

15:12

Lotito, appuntamento per Ricci. Intrigo Pellegrini-Mario Rui

Il presidente della Lazio insiste per il centrocampista del Torino, mentre Sarri aspetta un terzino. LEGGI TUTTO

15:05

"Paredes nel mirino del Chelsea"

Su Leandro Paredes ci sarebbe il Chelsea: è quanto sostenuto dall'Evening Standard, secondo il quale i Blues, stanchi di attendere il via libera da parte del Brighton di De Zerbi per Moises Caicedo, si starebbero guardando attorno alla ricerca di alternative: Paredes, peraltro già allenato da Pochettino a Parigi e in scadenza, sarebbe una di queste. L'argentino, del resto, rientrato al Psg dopo la parentesi poco entusiasmante in prestito alla Juve, non rientra nei piani di Luis Enrique ed è a caccia di rilancio.

14:55

Monza, ufficiale: Mota Carvalho rinnova fino al 2017

Il Monza, attraverso il proprio sito web, ha comunicato "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Dany Mota Carvalho fino al 30 giugno 2027. Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, l’attaccante portoghese è stato tra i protagonisti dell’emozionante doppia Promozione dalla Serie C alla Serie A. Mota Carvalho in biancorosso ha finora collezionato 104 presenze e 26 reti, tra cui la prima storica segnata dal Monza in Serie A, il 13 agosto 2022 contro il Torino. Complimenti Dany!".

14:45

Atalanta, Hojlund allo United: tutte le cifre dell'operazione

Plusvalenza mostruosa per i nerazzurri, che cedono l'attaccante danese dopo una sola stagione a Bergamo: i dettagli. LEGGI TUTTO

14:40

Hojlund sbarca al Manchester United: "Tifoso dei Reds fin da bambino"

Dopo l'Atalanta, anche il Manchester United ha ufficializzato l'ingaggio di Rasmus Hojlund: l'ex atalantino ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con l'opzione di un altro anno. "All'età di soli 20 anni, l'attaccante ha segnato 27 gol in 87 presenze, di cui 10 in Italia per l'Atalanta la scorsa stagione - si legge sul sito web del club inglese - Hojlund ha segnato sei gol nelle sue sei presenze con la Danimarca." "Non è un segreto che sono stato un fan di questo grande club da quando ero un ragazzino e ho sognato di esordire all'Old Trafford come giocatore del Manchester United - ha dichiarato Hojlund - Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà, e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha riposto in me. Una volta che ho parlato con il manager, sapevo che questo ambiente sarebbe stato perfetto per il mio sviluppo; sto godendo l'opportunità di lavorare con uno dei migliori allenatori del mondo. Sotto la sua guida e il suo supporto so di essere in grado di raggiungere grandi risultati insieme ai miei nuovi compagni di squadra in questo club speciale".

14:30

Napoli, ecco Natan: le immagini del centrale in azione in Brasile

Il difensore del Bragantino in Brasile ha vestito anche la maglia del Flamengo. Sta per arrivare in Italia, sarà l'erede di Kim. GUARDA LA GALLERY