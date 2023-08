Sorpresa Mbappé: foto con Rodrygo del Real, social e tifosi impazziti

Non si ferma la telenovela legata a Kylian Mbappé, protagonista in questa sessione di calciomercato. L'attaccante francese continua a far parlare di sé, dal rinnovo rifiutato con il Psg ai numerosi indizi verso il Real Madrid, club per il quale Mbappé non ha mai nascosto di voler giocare. Ora sui social una nuova foto che ha fatto impazzire i tifosi Blancos, che attendono ansiosi sviluppi sulla vicenda legata al giocatore.