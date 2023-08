L'Arabia non si ferma più: "Pronta l'offerta per Salah, la cifra è monstre"

Salah, pronta un'offerta monstre dall'Arabia?

A lanciare l'allarme è il tabloid 'The Sun', che riportando una notizia diffusa dalla tv saudita 'Al-Riyadiah' spiega come l'Al-Ittihad "è ora in trattative con gli agenti di Salah". Dopo essersi già assicurata in questa estate Karim Benzema, N'Golo Kante e Jota, la squadra campione in carica, sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta monstre: "L'Al-Ittihad - specifica 'The Sun' - è disposto a offrire all'attaccante egiziano un biennale da 155 milioni di sterline totali (180 milioni di euro circa, ndr) e 60 milioni di sterline (70 milioni di euro circa, ndr) al Liverpool".

Liverpool, già due i 'Reds' andati in Arabia Saudita

Voci, queste, di certo non piacevoli per il tecnico dei 'Reds' Jurgen Klopp che in questa sessione di mercato ha già visto traslocare in Aarabia Saudita i centrocampisti Jordan Henderson (passato all'Al-Ettifaq di Steven Gerrard) e Fabinho (ingaggiato dall'Al-Ittihad).