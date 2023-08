Diretta calciomercato: Beltran è a Firenze, Veiga convocato dal Celta LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (Sabato 12 agosto).

17:19

Nantes, doppio colpo: Douglas Augusto dal Paok e Marquinhos dall'Arsenal

Il Nantes ha annunciato di aver raggiunto, col PAOK Salonicco, "per il trasferimento definitivo di Douglas Augusto (26). Il centrocampista brasiliano ha firmato per le prossime quattro stagioni, ovvero fino al 2027". Il club francese ha anche reso noto di aver raggiunto un accordo con l'Arsenal "per il prestito - senza opzione di riscatto - di Marcus Vinicius Oliveira Alencar, detto Marquinhos (20 anni), per la stagione 2023-2024".

16:41

Leeds, Gnonto è un caso

Wilfried Gnonto non vuole restare al Leeds e sta cercando di forzare il suo passaggio all'Everton. L'attaccante classe 2003 vorrebbe restare in Premier League, ma al momento il club appena retrocesso in Championship ritiene Willy non in vendita.

16:14

Sudtirol, ufficiale Merkaj dall'Entella

Silvio Merkaj è un nuovo giocatore del Sudtirol. Lo ha comunicato il club altoatesino tramite una nota diramata sui propri canali in cui ufficializza l’arrivo dell’attaccante classe 1997, precedentemente in forza all’Entella. Il nuovo rinforzo offensivo, come da contratto, militerà in Serie B fino a giugno 2026.

15:57

Inter, Sensi contropartita per Arnautovic?

La società felsinea potrebbe ammorbidirsi di fronte alla possibilità di avere in cambio dell'attaccante un giocatore come Sensi, previo il rinnovo contrattuale con l’Inter del centrocampista vista la sua scadenza contrattuale fissata per il prossimo giugno. GUARDA IL VIDEO

15:42

Beltran è arrivato in Italia: ora visite e firma con la Fiorentina

Lucas Beltran è arrivato a Firenze. L'attaccante argentino, protagonista delle ultime giornate di mercato e conteso da Roma e Fiorentina, ha raggiunto la città toscana. LEGGI TUTTO

15:32

Gabri Veiga convocato dal Celta Vigo, ma il Napoli è in pressing

Gabri Veiga e il Napoli hanno ormai definito la propria promessa di matrimonio, eppure il Celta Vigo vuole ancora avere a che fare col centrocampista spagnolo. LEGGI TUTTO

15:24

Atalanta, Latte Lath verso il Middlesbrough

Emmanuel Latte Lath è prossimo a lasciare l'Atalanta per il Middlesbrough, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ivoriane classe 1999 non è stato convocato per l'amichevole di stasera a Cesena contro la Juventus. Cinque milioni più uno di bonus il prezzo della cessione a titolo definitivo, che sarà ufficializzata entro lunedì.

15:10

Emenalo: "Osimhen in Arabia? Mi piacerebbe, e si troverebbe benissimo"

“Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?”. LEGGI TUTTO

14:50

Taremi, l'Inter ci riprova

Continua l'interesse dell'Inter verso Mehdi Taremi del Porto. Il club milanese ha riaperto i contatti con i portoghesi con i nerazzurri disposti ad alzare l'offerta fino a 25 milioni. Offerta che però non sembra soddisfare il Porto, che chiede almeno 30 milioni.

14:22

Psg, Dembelé è ufficiale: ha firmato fino al 2028, tutte le cifre

Dopo le indiscrezioni e le trattative degli scorsi giorni, è arrivata l'ufficialità: Ousmane Dembelé è un nuovo giocatore del Psg. LEGGI TUTTO

14:13

Roma, Sanches e Paredes non convocati per la prima del Psg

Renato Sanches e Leandro Paredes sono sempre più vicini a indossare la maglia della Roma nella prossima stagione. LEGGI TUTTO

14:08

Benitez: "Gabri Veiga al Napoli? Per noi è meglio chiudere subito"

Riparte il campionato spagnolo. Domani in campo il Celta Vigo contro l'Osasuna, la grande curiosità dei tifosi del Napoli è capire se Gabri Veiga, il grande obiettivo per il centrocampo, giocherà oppure no. LEGGI TUTTO

14:00

Arnautovic all'Inter: la chiave per averlo è Sensi

La certezza di una trattativa elaborata c’è tutta. Marko Arnautovic non osserva la situazione e basta: vuole l’Inter, che però in questa fase sbatte contro il muro di richieste fuori portata da parte del Bologna. LEGGI TUTTO

13:55

Maximiano e l'appello a Sarri per lasciare la Lazio: "Liberatemi"

La notizia: Maximiano ha chiesto la cessione, vuole essere liberato dalla Lazio e riprendere a giocare con continuità. LEGGI TUTTO

13:50

Neymar non convocato agita il Psg e Mbappé è un caso irrisolto

Nelle convocazioni diramate da Luis Enrique per la partita di stasera contro il Lorient, Neymar non c'è. LEGGI TUTTO

13:45

Samardzic all'Inter può saltare: cosa sta succedendo

Prima di poterlo considerare un giallo in piena regola, sarà bene attendere qualche ora. LEGGI TUTTO

13:40

Juve, contatti per Habib Diarra: le cifre dell'affare

Rovella parte in direzione Lazio, Zakaria è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Monaco, e ora la Juve cerca rinforzi per il centrocampo. LEGGI TUTTO

13:33

Gabri Veiga a un passo dal Napoli: cosa manca per il sì

Gabri Veiga si avvicina al Napoli. Il talento del Celta Vigo, classe 2002, è il colpo che De Laurentiis sta pianificando per rinforzare il centrocampo. LEGGI TUTTO

13:26

Napoli-Osimhen: la firma è vicina, gli arabi sono lontani

Definire movimentata l'estate di Victor Osimhen è riduttivo: da oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain alle offerte mostruose degli arabia, fino alla richiesta enorme di De Laurentiis. LEGGI TUTTO

13:15

La Roma insiste per Zapata: Mourinho in attesa

A otto giorni dall’inizio del campionato la Roma è ancora in una fase di stallo, alla ricerca di cinque pedine sul mercato per rinforzare un organico che a oggi contro la Salernitana si presenterebbe all’Olimpico con soli 15 giocatori di movimento. LEGGI TUTTO

13:04

Inter, Gosens a un passo dall'Union Berlino

Sembrava che potesse rimanere in nerazzurro, invece Robin Gosens presto sarà un calciatore dell'Union Berlino per una cifra di 15 milioni, bonus compresi.

13:00

Bayern, Kane è ufficiale. Il saluto sui social al Tottenham

È ufficiale il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco. LEGGI TUTTO

12:55

Fiorentina, Bertoni giura: "Beltran è super, sembra Lautaro"

"Me l’aspettavo la telefonata e mi sono preparato. Allora dico subito che Lucas Beltran mi ricorda Lautaro Martinez per come si muove su tutto il fronte offensivo e per la capacità di uscire dall’area a cercarsi il pallone e poi, una volta tra i suoi piedi, essere subito pericoloso. Ed ha la forza fisica che ha il goleador dell’Inter". LEGGI TUTTO

12:50

Rovella e Pellegrini alla Lazio: accordo con la Juve, le cifre e i dettagli

Una maratona per Rovella e Pellegrini, in dirittura d’arrivo a Formello. Accordo in vista e qualche altra ora di attesa, perché il mercato non esclude sorprese e Lotito ancora meno. LEGGI TUTTO

12:45

Lukaku ora freme: Juve e Chelsea al rush finale

La lunga attesa di Romelu Lukaku continua a viaggiare tra Londra e Torino. LEGGI TUTTO

12:40

Roma, scontro con Matic. Pinto in pressing su Paredes

Anche ieri Nemanja Matic non si è allenato con la squadra. LEGGI TUTTO

