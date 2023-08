Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata (Domenica 12 agosto).

15:10

Militao, crociato rotto: Real sul mercato?

Notizia devastante per il Real Madrid di Ancelotti: Eder Militao si è rotto il crociato e starà fermo per diversi mesi. Ipotizzabile quindi che il Real Madrid intervenga sul mercato per rimpiazzare il difensore brasiliano. Il comunicato dei Blancos: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Eder Militao, gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni".

14:50

Audero svela il nuovo numero all'Inter

Indosserà la maglia numero 77: Audero ha scelto e l'Inter ha svelato sui social la decisione del nuovo portiere nerazzurro, vice di Sommer: vestirà il 77.

14:30

Kane: "Al Bayern posso vincere ogni anno"

"Ho sempre voluto migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare. Ma voglio anche giocare ai massimi livelli, partecipare alla Champions League e lottare ogni anno per qualche titolo. Venire al Bayern mi offre questa opportunità". Così l'attaccante inglese Harry Kane in conferenza stampa a Monaco, la prima con la sua nuova squadra dopo aver lasciato il suo storico club, il Tottenham, al termine di lunghe trattative. "Sono stati giorni impegnativi, una settimana intensa - ha ammesso Kane -. Questo è il mio primo trasferimento. E' stata sicuramente un'esperienza piena di alti e bassi ma sono felice di essere qui. Auguro tutto il meglio al Tottenham, a Daniel Levy tutto il meglio, ma ora la mia attenzione è qui e cerco di aiutare questa squadra".

14:10

13:55

13:40

Lecce: Ceesay in Arabia Saudita. Preso Kaba

Un nome nuovo per il centrocampo del Lecce. Dopo l'addio di Hjulmand accasatosi con lo Sporting Lisbona (si attende l'ufficialità del trasferimento), la società giallorossa, attraverso una breve nota stampa, comunica che, nelle prossime ore, il calciatore del Valenciennes Mohamed Kaba, classe 2001, sarà a Lecce per sottoporsi alle rituali visite mediche. Contestualmente all'arrivo di Kaba si registra la cessione dell'attaccante Assan Ceesay, che ha raggiunto l'accordo con il Damac, società dalla Saudi Pro League. La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna di Coppa Italia, a raggiungere la sede del club dell'Arabia Saudita per sottoporsi alle rituali visite mediche.

13:25

Diego Costa, ufficiale: ha firmato con il Botafogo

Il nazionale spagnolo Diego Costa ha firmato un contratto con il Botafogo, attuale leader del campionato brasiliano, che ne ha dato l'annuncio ufficiale. "Diego Costa è l'ultimo arrivato nella famiglia del Botafogo. L'attaccante rafforza la squadra bianconera fino al termine della stagione", si legge in un messaggio postato dal club di Rio su Instagram. Nato in Brasile e naturalizzato spagnolo, Diego Costa, 34 anni, ritrova così il tecnico portoghese Bruno Lage, con cui aveva giocato all'inizio della scorsa stagione nel Wolverhampton. Prima di questo ritorno non brillante in Premier League, aveva giocato per un anno nel club brasiliano dell'Atletico Mineiro, ma Diego Costa ha trascorso gran parte della sua carriera in Europa, in particolare all'Atletico Madrid, dove ha vinto l'Europa League nel 2018 ed è stato incoronato due volte campione di Spagna, nel 2014 e nel 2021. Durante una parentesi di tre stagioni al Chelsea, ha vinto due volte la Premier League, nel 2015 e nel 2017.

13:10

"Psg: Neymar quasi convinto dall'offerta dell'Al Hilal"

I media francesi sono concordi: Neymar sta per accettare la proposta faraonica dell'Al Hilal e trasferirsi anche lui nella Saudi League, lasciando dopo sei anni e senza tanti rimpianti il Paris Saint Germain. Secondo fonti del suo entourage, le trattative con il club saudita sono molto avanzate ma l'affare non è ancora concluso con la firma del giocatore. Da parte del club parigino, non si nega un interessamento dell'Al Hilal, che potrebbe portarsi via anche Verratti. Nonostante il desiderio di Neymar fosse quello di tornare dopo sei anni al Barcellona, al quale aveva lasciato in dote i 220 milioni del suo trasferimento, la valanga di milioni prospettata da Riad sia per il club, sia per il giocatore sembra abbia convinto tutti. Il Psg chiede almeno 150 milioni per il trasferimento del brasiliano che ha un contratto fino al 2027, e dovrebbe ottenerne anche di più, mentre dal Brasile si parla di un annuale da 100 milioni per il giocatore.

12:55

Mbappé, il Psg ci ripensa: è reintegrato in prima squadra!

12:45

Napoli, Zielinski è pressato dall'Arabia ma riflette: la situazione

12:30

Roma, via Matic: giorni decisivi per Paredes e Sanches

12:15

Juve, Lukaku è in cassa: tutte le cifre del sì

12:00

Roma, Zapata dice sì: le cifre dell'accordo e quando si può chiudere

