Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Lunedì 14 Agosto).

13:35

Cagliari, per l'attacco Petkovic, Mayoral o Colombo

Dopo Ferragosto il Cagliari vuole consegna un nuovo attaccante a Claudio Ranieri (71). Nella lista figurano sempre Bruno Petkovic (28), Borja Mayoral (26) e Lorenzo Colombo (21), per il quale è però si segnala la pole del Genoa. Ore caldissime per Matteo Prati (19). Il giovane centrocampista non cambia idea: vuole essere allenato da Ranieri e fare quindi già il salto in A.

13:20

Bologna, ufficiale: preso Ndoye a titolo definitivo

Il Bologna, con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ha reso noto "di aver acquisito a titolo definitivo dal Fc Basel il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Dan Ndoye. Sesto svizzero della storia del Bologna, Dan è un’ala destra di buone doti fisiche e con già all’attivo diverse stagioni da professionista con numeri in crescendo, nonostante la giovane età". Ndoye è cresciuto nel Losanna (dove ha esordito in prima squadra), poi ha militato con Nizza e Basilea.

13:04

Il Santos avverte Marcos Leonardo: c'è una decisione che coinvolge la Roma

Al termine della gara persa contro il Fotaleza, il direttore tecnico Alexandre Gallo ha parlato del centravanti brasiliano. LEGGI TUTTO

12:45

Bonucci, spunta l'Union Berlino ma la Lazio resta un'ipotesi concreta

Tiene banco il futuro di Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo è ormai fuori dal progetto bianconero, con il futuro che potrebbe essere ancora in Italia, così come all'estero. LEGGI TUTTO

12:37

Neymar-Al-Hilal: oggi le visite mediche

Il Psg e l’Al-Hilal hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Arabia di Neymar. Il club francese incasserà circa 90 milioni di euro. Il brasiliano ha già detto sì a un biennale da 160 milioni complessivi: oggi le visite mediche

12:28

Beskitas, vicinissimo Oxlade-Chamberlain

Oxlade-Chamberlain è a un passo dal Beskitas. Dopo i contatti dei giorni scorsi, i due club sono vicini a trovare un'intesa e chiudere così la trattativa.

12:13

Frosinone, ufficiale il classe 2004 Lusuardi

Mateus Lusuardi è ufficialmente un nuovo giocatore del Frosinone. A comunicarlo è il sito della Lega Serie A. Il club giallazzurro già nelle scorse settimane aveva trovato l'intesa col Criciúma. Operazione conclusa a titolo definitivo, riservando al club brasiliano il 10% sulla eventuale futura rivendita.

12:03

Siviglia, Romero passa al Levante: ufficiale

Ivan Romero passa ufficialmente al Levante. Il giovane attaccante ha risolto il proprio contratto col Siviglia e ha trovato coi valenciani un accordo triennale, con opzione per restare un'altra stagione.

11:56

Neymar-Al Hilal, trattativa verso la conclusione

Il Psg e l’Al-Hilal hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Arabia di Neymar: i parigini incasseranno circa 90 milioni di euro. Neymar ha già detto sì a un ricchissimo biennale. L'operazione potrebbe chiudersi già oggi.

11:50

L'ex Roma Under torna in Turchia: ufficiale al Fenerbahce

Cengiz Under è ufficialmente del Fenerbahce. L'attaccante turco arriva a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro, firmando un contratto di quattro anni. Alla Roma andranno 3 milioni dopo questa operazione, visto che i giallorossi detenevano una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

11:40

Real Madrid, ufficiale l'arrivo di Kepa dal Chelsea

Dopo il grave infortunio occorso a Courtois, il Real Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Kepa dal Chelsea. LEGGI TUTTO

11:32

Juve, Berardi nel mirino: la strategia di Giuntoli per strapparlo al Sassuolo

Domenico Berardi l’ha detto e ripetuto spesso: "I trasferimenti si fanno in tre: chi compra, chi acquista e chi accetta la trattativa". LEGGI TUTTO



11:14

West Ham, ufficiale: arriva Ward-Prowse

Il West Ham rinforza il centrocampo con James Ward-Prowse. Il classe 1994, arriva a titolo definitivo dal Southampton per circa 35 milioni di euro. L'annuncio direttamente dagli Hammers: ha firmato un contratto fino al 2027.

11:03

Lazio, i rinforzi incidono subito: tutti in rete

Et voilà, la nuova Lazio s'è fatta ammirare per la prima volta a Latina. Vicino casa e vicina al campionato. LEGGI TUTTO

10:50

"Gabri Veiga al Napoli: ecco le cifre che lo porteranno da Garcia"

Si intensificano i contatti tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga. LEGGI TUTTO

10:44

Sassuolo-Holm: incontro con lo Spezia

Il Sassuolo accelera per Holm: contatti con lo Spezia e i suoi agenti. La trattativa è complicata ma alla fine probabilmente si arriverà alla fumata bianca.

10:31

Paredes subito a Roma, ora Mourinho aspetta Zapata: obiettivo intesa

È davvero finita: Nemanja Matic è già sbarcato a Rennes, Francia nordoccidentale, per realizzare un proposito rumoroso: lasciare la Roma, che intasca una plusvalenza preziosa da 3 milioni. LEGGI TUTTO

10:16

Retroscena Spalletti, la frase profetica sulla Nazionale dopo l’addio al Napoli

E così, dopo appena settanta giorni, l’anno sabbatico è già stato adagiato nel parco della memoria: ma era tutto terribilmente scritto sul bagnasciuga e per l’epilogo della Storia (quella rielaborata con le sue mani) non c’era mica bisogno di un indovino! LEGGI TUTTO

9:52

Roma con Paredes, Renato Sanches e Zapata: così giocherebbe Mourinho

Questo lo schieramento della formazione giallorossa in vista dei nuovi acquisti: il modulo sarà 3-5-2. CLICCA QUI

9:36

Il Frosinone accellera per Cheddira

In casa Frosinone, sono state programmate per oggi, le visite del centrocampista Enzo Barrenechea e del portiere Michele Cerofolini. In queste ore sono previsti anche nuovi contatti con il Bari per Walid Cheddira. L’intesa con l’attaccante è confermata ed è totale. Adesso resta da definire quella con i pugliesi, che in questo periodo hanno cercato di alimentare un sorta di asta visto l’interesse del Cagliari e di altre società per il marocchino.

9:25

Paredes-Roma, ci siamo: l’indizio social sul profilo di Leo

Dopo l'addio di Nemanja Matic, pronto a firmare col Rennes per 3 milioni di euro complessivi, la Roma ha individuato il giocatore per sostituire il serbo: Leandro Paredes del Psg. LEGGI TUTTO

9:15

Lecce: ecco Kaba

Nel giorno dell’ufficialità di Morten Hjulmand allo Sporting, ecco anche quella di Mohamed Kaba dal Valenciennes. Il Lecce rispetta quindi il programma e chiude per il centrocampista con cui flirta da tempo e per il quale aveva avanzato già nei giorni scorsi un’offerta da 3 milioni di euro, raggiungendo di fatto l’accordo con i francesi. Contemporaneamente all’arrivo del 21enne, annunciato appunto ieri, si è registrato l’addio dell’attaccante Assan Ceesay. I giallorossi, con una nota sul sito, hanno ufficializzato l’accordo tra il calciatore con il Damac.

9:05

Roma, che accoglienza per Matic: inizia la sua avventura al Rennes

Nemanja Matic è arrivato a Rennes ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1. LEGGI TUTTO

8:55

Osimhen, rinnovo con il Napoli a un passo: tutti i dettagli

Stavolta ci siamo davvero: Victor Osimhen e il Napoli hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto. LEGGI TUTTO

8:40

Come nasce la Lazio del futuro: la strategia di Lotito

Giovani, ma pronti. Ecco la linea di compromesso stabilita da Lotito. Guidando le manovre da Cortina d’Ampezzo, il presidente factotum sta consegnando la Lazio del futuro a Sarri. LEGGI TUTTO

8:30

Napoli, Gabri Veiga resta in attesa: decide Zielinski

Chi parte, chi resta, chi aspetta, chi sa e persino chi (ancora) non sa: il mercato è un frastuono di voci, sono idee raccolte qua e là, segrete o anche no, e in questo labirinto ci si orienta o ci si può smarrire. LEGGI TUTTO

Roma