Neymar shock, like al post contro Mbappé: "Ecco perché torna ad allenarsi"

PARIGI - Neymar e Mbappé , la coppia che ha fatto molto e bene al Psg . Ma le strade dei due fuoriclasse si stanno per separare dopo il reintegro in rosa del francese e l'addio sempre più vicino dell'asso brasiliano, attirato dai soldi della Saudi League. Adesso è scoppiato un altro caso in Francia.

Psg, Neymar e il like contro Mbappé

Neymar, infatti, ha messo un like su un post su Instagram dove si afferma che l'anno scorso Mbappé avrebbe chiesto la partenza del brasiliano dal Psg. “Non possiamo giocare nella stessa squadra“, avrebbe detto il francese. Non solo. In questa pubblicazione si sottolinea che non è un caso che "il giorno in cui Neymar è stato praticamente annunciato da Al-Hilal si è materiliazzato il ritorno di Mbappé ad allenarsi super felice". Insomma, tra i due non c'era un buon rapporto. Ora è arrivata la conferma definitiva.