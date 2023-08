"Zaniolo all'Aston Villa, è fatta: visite fissate, tutte le cifre"

ROMA - L'Aston Villa è su Zaniolo. A confermarlo è stato l'allenatore della squadra turca, Okan Buruk: "Nicolò è uno dei tanti giocatori per i quali abbiamo ricevuto un'offerta. Se le condizioni sono vantaggiose per il club, andrà via. Io sono concentrato sul mio lavoro e preoccupato per i giocatori che restano rispetto a quelli che vanno".