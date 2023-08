Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Venerdì 18 Agosto).

11:56

Juventus, pressing costante su Berardi ed il Sassuolo

L’idea bianconera è di inserire nella trattativa uno fra Iling-Junior e Miretti. Il Sassuolo parte da una valutazione di Berardi di 32 milioni, ma con possibilità di inserire una contropartita tecnica. GUARDA IL VIDEO

11:46

Napoli, le cinque cose da sapere su Gabri Veiga

Gabri Veiga ha detto sì al Napoli, la trattativa col Celta Vigo è chiusa.

11:35

Il Cagliari ha appeal. È Prati il nuovo play

Matteo Prati è del Cagliari. Il ragazzo, sbarcato ieri inmattinata a Cagliari da Milano, dove era voluto andare la sera prima per cenare con il presidente Giulini e con il ds Bonato, si è subito messo al lavoro ad Assemini accanto ai nuovi compagni. "Finalmente sono arrivato. Felice di essere qui" le sue prime parole social. Le aspettative attorno a lui sono tante perché il play è uno dei più interessanti in circolazione e ha avuto una rapida ascesa, sia nel club che nella nazionali giovanili. Ma allo stesso tempo ci vorrà pazienza perché si tratta pur sempre di un ragazzo classe 2003, che ha firmato il suo primo “vero” contratto e che si appresta a esordire nella massima serie. Sarà in rossoblù fino al 2028 con uno stipendio che si aggira intorno ai 300mila euro a stagione.

11:30

Legowski promette: "Salernitana salva"

"Vorrei aiutare anch’io la squadra il prima possibile e farò del mio meglio per guadagnare la salvezza. Spero di fare tanti gol e assist. Qui avrò la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità e mi auguro di guadagnare con continuità la Nazionale maggiore". Queste le prime parole di Mateusz Legowski nuovo acquisto della Salernitana.



11:26

Broja o Kean Milan, caccia all’affare low-cost

Non è finita qui, per l’attacco del Milan. Il filo diretto col Chelsea può portare qualche novità a stretto giro. Il canale con Londra è sempre aperto, quello di Broja resta un profilo interessante a patto che il giocatore dia garanzie sulla tenuta fisica. Più sfumato l’obiettivo Kean. La Juve non lascerebbe partire il proprio attaccante con la formula del prestito oneroso, nemmeno a cinque milioni com’era nell’ipotesi iniziale. L'operazione modulata sulla base del diritto o obbligo di riscatto non convince, a Torino.

11:11

Lazio, gli acquisti e le cessioni: tutti i prezzi

Ecco quanto ha speso e incassato il club biancoceleste in questa sessione di mercato.

10:56

L'Atalanta ha in pugno Holm. Sassuolo, c'è Pedersen

L’Atalanta ha sempre in pugno Emil Holm per circa 9 milioni di euro più 3 di bonus; il Sassuolo, invece, ha preso Marcus Pedersen dal Feyenoord in prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni.

10:43

Il Monza insiste per Muriel, il Cagliari vuole Colombo

In casa Monza resta sempre viva la pista Luis Muriel, in caso di partenza di Andrea Petagna, mentre il Cagliari duella con il Genoa per Lorenzo Colombo. Sempre i sardi sono in attesa del difensore greco Pantelis Chatzidiakos a titolo definitivo, con cui c’è un’intesa totale. Intanto, ieri, è stato ufficializzato l’acquisto di Matteo Prati.

10:33

Gabri Veiga al Napoli, è fatta: le cifre dell'affare

Adesso è fatta per davvero. Sono stati giorni di attesa da parte dei tifosi del Napoli, ma ora potranno accogliere il loro nuovo centrocampista.

10:23

Genoa: colpo Malinovskyi

Semaforo verde per il ritorno di Ruslan Malinovskyi in Serie A. Dopo la stretta di mano tra Olympique Marsiglia e Genoa, sulla base di un prestito con riscatto sui 10 milioni di euro, è arrivato anche il sì dell’ucraino, fuori dai piani della società francese e desideroso di rientrare in Italia.

10:16

Lecce, arriva Krstovic dal Dunaiska Streda

Il Lecce ha il suo nuovo attaccante. Il sodalizio giallorosso del presidente Saverio Sticchi Damiani.

10:01

Bologna-Frosinone, intrigo per Fabbian

Dopo il contatto di mercoledì notte, ieri è avvenuto a Milano un incontro tra il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi e il direttore sportivo Piero Ausilio, per chiudere la cessione in prestito secco di Giovanni Fabbian. Le parti che si aggiorneranno entro 48 ore, ma va tenuto presente anche l’inserimento del Bologna.

9:45

Lazio, i conti del mercato: come Lotito ha speso 50 milioni

No, il mercato della Lazio non è ancora finito.

9:30

Juve-Berardi, c'è l'offerta al Sassuolo: tutti i dettagli

Juve-Berardi, avanti tutta. La Signora ci crede e prova a piazzare il colpaccio di fine mercato per regalare a Massimiliano Allegri il tassello per completare il puzzle dell'attacco.

9:20

Napoli, l’idea di De Laurentiis: Gabri Veiga più Lindstrom

I piedi non bastano, perché il teorema è sempre eguale: paghi uno, prendi tre, anche quattro se possibile.

9:10

Lazio, clamoroso: ora Lotito rilancia per Samardzic, i dettagli

L'ultimo colpo, o forse due, per chiudere una campagna acquisti a cui, quaranta giorni fa, nessuno credeva: Castellanos (vice Immobile), Kamada (sostituto di Milinkovic), Isaksen (l'esterno d'attacco), Rovella (il mediano) e Pellegrini (il terzino sinistro).

8:52

La Roma ha un piano per Zapata, ma c’è un’alternativa

La caccia al centravanti è ormai frenetica. La Roma comincerà la stagione con un solo specialista del ruolo, Andrea Belotti.

