Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Sabato19 Agosto).

15:28

Leeds, i tifosi contro Gnonto: lui non gioca e uno striscione lo deride

Scoppia il caso Wilfried Gnonto al Leeds United. Il 19enne attaccante italiano vorrebbe lasciare i 'Peacocks'. LEGGI TUTTO

15:03

Sudtirol, ceduto Berra al Benevento

Operazione in uscita per il Sudtirol che cede Filippo Berra al Benevento. "L’FC Südtirol comunica di aver ceduto alla società Benevento Calcio a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra. Il terzino destro, all’occorrenza difensore centrale o centrocampista di destra, nato a Udine il 6 febbraio 1995 era arrivato in biancorosso nell’estate dello scorso anno dopo due stagioni consecutive in B, rispettivamente con il Pisa (arrivando alla finale promozione) e con il Pordenone, dopo le stagioni in C a Bari e con la Pro Vercelli. Con i piemontesi aveva giocato anche tre stagioni in B dopo la C con la Carrarese al termine della trafila nelle giovanili dell’Udinese. Con i biancorossi, nello scorso campionato ha collezionato 20 gettoni di presenza. FC Südtirol ringrazia Filippo Berra per il contributo fornito e gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".

14:26

Gasperini: "Zapata? Ad oggi è dell'Atalanta..."

Vigilia di Sassuolo-Atalanta. L'allenatore dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Chiaramente non potevano mancare le domande sul mercato. "Zapata? Duvan ha recuperato dal finale di stagione dello scorso anno, si è allenato con continuità , sotto l'aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ad oggi è un giocatore dell'Atalanta".

14:16

Sarri si innervosisce per le domande sul mercato: “Mi alzo e vado via”

Maurizio Sarri e l'argomento mercato sempre indigesto. LEGGI TUTTO

13:53

Genoa, ufficiale Malinovskyi

"Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo le visite mediche e la formalizzazione del contratto inizia ufficialmente la nuova avventura in rossoblù. Benvenuto Ruslan!". Con questa nota sui propri canali socitari, il Genoa, ha ufficializzato l'ucraino ex di Atalanta e Marsiglia.



13:39

Lazio Primavera, doppio colpo: arrivano i gemelli D’Agostini

Due italoamericani per la Lazio. Si chiamano Stefano e Lorenzo D’Agostini, gemelli classe 2005 che giocheranno con la Primavera. LEGGI TUTTO

13:26

Atalanta, infortunio muscolare per Touré

In casa Atalanta arrivano brutte notizie per El Bilal Touré. Il nuovo attaccante nerazzuro, infatti, dovrebbe rimanere fuori a lungo dopo l’ultimo infortunio riportato nell’ultima amichevole estiva. "Il quadro clinico necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo". - si legge nella nota della società.

13:11

Pradè confessa: "Bonucci alla Fiorentina? Ci siamo fatti due risate"

La situazione di Leonardo Bonucci rimane in continua evoluzione. LEGGI TUTTO

13:01

Lazio, Fabiani nuovo ds: il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra è stato affidato al sig. Mariano Fabiani, attuale responsabile del Settore Giovanile". LEGGI TUTTO

12:40

Lazio su Samardzic per il botto finale: i dettagli della trattativa

La zar alla Lazio, Lotito lancia l'assalto a Samardzic. LEGGI TUTTO

12:35

Juve-Berardi: frenata del Sassuolo, ma il giocatore fa pressione

Berardi vuole la Juve. Il Sassuolo intende tenere Berardi e lo toglie dal mercato. LEGGI TUTTO

12:30

Roma, casting attaccanti: si propone Gnonto, in ballo Abel Ruiz e Ekitike

Un giorno al debutto, un giorno in meno per assoldare un centravanti. LEGGI TUTTO

12:25

Napoli, Zielinski firma per 3 anni con la clausola: la cifra

E così, Zielinski ha avuto il lieto fine da principe azzurro: voleva il Napoli, l’ha sempre voluto e anzi lo avrà ancora. LEGGI TUTTO

Roma