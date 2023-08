Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Venerdì 25 Agosto).

Youssef Maleh (25) sta diventando un piccolo caso a Lecce. Per adesso il club pugliese fa muro e non vuole prendere in considerazione una cessione, ma c’è il Frosinone che preme e cerca di aprire un varco, aspettando lunedì per l’accelerazione con la Juve per Matias Soulé (20). Se uscisse l’ex viola dalla disponibilità di D’Aversa - e alla fine questa sembra essere la strada - a quel punto Corvino valuterà il doppio innesto sulla mediana per dare al suo allenatore un calciatore più pronto come Fabio Miretti (20) dalla Juve e un giovane da avviare al percorso tra i professionisti, quel Giacomo Faticanti (19) con cui i discorsi sono già molto avanzati con la Roma. Sempre il Lecce valuta il ritorno di Remi Oudin (26) ma a cifre più contenute.

Monza in dirittura di arrivo con Akpa-Akpro, che nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche. "Con il suo arrivo, avremo velocità, strappo e gamba in mezzo al campo, così da avere un bel mix. È stato capitano del Tolosa e ci porta in dote anche esperienza", spiega Palladino presentando il debutto interno con l'Empoli, in programma domani allo U-Power Stadium. "Sappiamo poi che ci sono i giorni del Condor e che tutto è un po' imprevedibile", aggiunge l'allenatore sorridendo e confidando nei colpi last minute di Adriano Galliani. "Cerchiamo una punta, con caratteristiche specifiche e sono fiducioso che qualcosa possa arrivare nei prossimi giorni".

13:20

13:16

13:14

12:55

"E' difficile parlare con la stampa di storie di cui non c'è nulla da dire, almeno dal nostro punto di vista. Momo è un giocatore del Liverpool, per noi è essenziale e non c'è nulla altro da dire in merito. E anche se ci fosse una richiesta dall'Arabia Saudita, la nostra risposta sarebbe 'no'". Così Jurgen Klopp, in conferenza stampa in vista della partita di domenica sul campo del Newcastle, ha risposto a una domanda sulla possibilità che, entro fine mercato, Salah possa essere ceduto all'Al Ittihad, pronto a fare una super offerta sia al calciatore che al suo attuale club. Ma l'argomento è molto 'caldo', e quindi a Klopp, dopo le sue parole, è stato chiesto: 'quindi Salah rimarrà sicuramente al Liverpool?' "Al 100%", è stata la risposta del tecnico. Poi l'allenatore dei Reds ha parlato del Newcastle. "E' una squadra incredibilmente forte - le sue parole - e ha pienamente meritato il posto in Champions League, con un super sviluppo sotto Eddie Howe e un business intelligente. Per loro Sandro Tonali e Harvey Barnes sono stati davvero un ottimo affare, hanno uno stile super intenso".

12:47

12:42

12:36

Roma, Azmoun a Villa Stuart per le visite mediche. Da verificare l'infortunio al polpaccio

Mattinata di visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart per Sardar Azmoun. Il calciatore, arrivato ieri sera a Ciampino con un volo da Colonia, oggi espleterà le ultime pratiche prima della firma sul contratto con la Roma. Tra queste anche gli accertamenti alla clinica capitolina, che serviranno a capire le reali condizioni atletiche dell'attaccante, fermo ai box da fine luglio per un infortunio muscolare al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare gran parte della preparazione estiva. Il suo rientro, ad oggi, sembra previsto per dopo la prima sosta per la nazionali di settembre. Nel primo pomeriggio Azmoun è atteso a Trigoria per un primo contatto con il centro sportivo e la firme. Il calciatore iraniano arriva in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni.

12:32

12:28

12:18

12:07

