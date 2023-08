Diretta calciomercato: segui tutte le trattative di oggi LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente e, con il tempo che comincia a stringere, si intensificano i movimenti. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (Sabato 26 agosto).

13:52

Marsiglia, inizia l'avventura di Correa

Joaquin Correa è ufficialmente un calciatore del Marsiglia. L’argentino, arrivato nel 2021 dalla Lazio, lascia l’Inter dopo due stagioni, con 77 presenze totali e 10 reti.

13:48

Bologna, idea Saelemaekers

Al Milan è finito ai margini del progetto tecnico di Pioli, tanto da non essere stato nemmeno convocato contro il Torino. Alexis Saelemaekers potrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di mercato e nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Serie A. Sull’esterno belga attualmente, c'è l'interesse del Bologna. Emiliani che cercano un calciatore di valore e di spessore dopo l'addio di Arnautovic.

13:33

Bonucci allontana l'opzione Berlino: la Lazio lo tenta, il Genoa ci prova

La Lazio non abbandona la pista Bonucci. L'Union Berlino da giorni attende una risposta definitiva dal difensore italiano.

13:20

Kaio Jorge non pensa al mercato e si concentra in palestra

Kaio Jorge sta tornando. Anche nel weekend non si risparmia e continua ad allenarsi anche fuori dal campo con il suo personal trainer.

13:09

Il Napoli scatta per Lindstrom, ma Gabri Veiga è tormentato dai dubbi

Cosa fare, adesso, oltre che aspettare... ? Il Napoli si è posto le proprie domande, si è dato anche le proprie risposte e poi ha avuto la conferma che il mercato è pazzo e bisogna comunque affrontarlo.

12:56

Coda alla Cremonese, Sampirisi da Nesta

Massimo Coda lascerà il Genoa per giocare con la Cremonese di Ballardini, mentre la Reggiana ha individuato nel terzino destro del Monza, Mario Sampirisi, il sostituto di Guglielmotti, passato al Lecco.

12:51

Palermo: Henderson

Il Palermo ha trovato la pedina che andrà a colmare il gap lasciato da Saric, ceduto in Turchia all’Antalyaspor in prestito con diritto di riscatto. Il rinforzo a centrocampo è Liam Henderson , scozzese classe ’96 in uscita dall’Empoli.

12:46

Mancini-Arabia iniziati i colloqui

I colloqui sono iniziati ieri e l’offerta è di quelle importanti. L’Arabia Saudita vuole Roberto Mancini (58) come commissario tecnico della propria nazionale e gli ha messo sul piatto un’offerta da 20 milioni a stagione. In totale 50 per due anni e mezzo, praticamente fino al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026, competizione alla quale i sauditi sperano di qualificarsi così come successo in Qatar. La federcalcio locale è ottimista: se tutto andrà come si aspettano, tra martedì e mercoledì potrebbero anche ufficializzare l’accordo con l’ex ct dell’Italia, dimessosi il 13 agosto. In questi giorni di trattative sono in ballo anche i nomi dei componenti dello staff che seguiranno il Mancio in Arabia, molti dei quali erano già con lui in azzurro.

12:41

West Ham, che colpo: dall'Ajax arriva Kudus

Colpo del West Ham, che si assicura dall'Ajax per 44.5 milioni di euro Mohammed Kudus. Per l'attaccante ghanese, contratto quinquennale con opzione per un'altra stagione.

12:34

Inter, ufficiale il ritorno di Sanchez

Mancava solo l'ufficialità, dopo le visite mediche sostenute ieri.

12:06

Psg, Luis Enrique esclude Verratti dai convocati: c'è Mbappé

Il Psg ha rivelato la lista di convocati del tecnico Luis Enrique per sfidare il Lens questo sabato, nel match valido per la terza giornata di Ligue 1.

11:40

Clamoroso, Pavard si ribella al Bayern: per l'Inter si rifiuta di allenarsi

L'Inter confida che lunedì, finalmente, Pavard possa sbarcare a Milano.

11:33

Sardar Azmoun è un nuovo calciatore della Roma

Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma.

11:31

Lazio, capitolo cessioni: tutti i nomi per provare a fare cassa

Il mercato della Lazio non è chiuso, si lavora forte sulla pista Guendouzi.

