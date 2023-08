Psg, Luis Enrique esclude Verratti dai convocati: c'è Mbappé

PARIGI (Francia) - Il Psg ha rivelato la lista di convocati del tecnico Luis Enrique per sfidare il Lens questo sabato, nel match valido per la terza giornata di Ligue 1. A lungo in dubbio, alla fine l'attaccante Gonçalo Ramos ha dovuto dare forfait e quindi si è unito agli altri giocatori out per infortunio, cioè Juan Bernat, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes e Kang-in Lee.