Mancini verso l'Arabia Saudita: c'è la data dell'annuncio

ROMA - I colloqui sono iniziati ieri e l’offerta è di quelle importanti. L’Arabia Saudita vuole Roberto Mancini (58) come commissario tecnico della propria nazionale e gli ha messo sul piatto un’offerta da 20 milioni a stagione. In totale 50 per due anni e mezzo, praticamente fino al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026 , competizione alla quale i sauditi sperano di qualificarsi così come successo in Qatar. La federcalcio locale è ottimista: se tutto andrà come si aspettano, tra martedì e mercoledì potrebbero anche ufficializzare l’accordo con l’ ex ct dell’Italia, dimessosi il 13 agosto . In questi giorni di trattative sono in ballo anche i nomi dei componenti dello staff che seguiranno il Mancio in Arabia, molti dei quali erano già con lui in azzurro.

Klopp dice no all'Arabia Saudita per Salah

Mohamed Salah (31) ha ancora 2 anni di contratto con il Liverpool e lui non andrà in Arabia, parola di Jürgen Klopp. «Non abbiamo un’offerta ed è ancora un nostro giocatore, centrale per il progetto. Lo era e lo sarà». L’allenatore tedesco non è a conoscenza di una presunta offerta dell’Al Ittihad, che vuole affiancare l’egiziano a Benzema e sarebbe pronto a dargli uno stipendio da 200 milioni a stagione, più 100 al Liverpool per il “disturbo”. «Non c’è niente di cui discutere, la mia filosofia di vita è affrontare un problema quando c’è. E al momento non c’è. Se verrà fuori qualcosa, lo vedremo. Ma semmai dovesse accadere, la risposta sarà no». Klopp è stato uno degli allenatori più critici nei confronti del mercato saudita, che chiude il 20 settembre. «Non va bene - ha proseguito il tedesco -: le autorità dovrebbero chiarire che se vuoi far parte del sistema devi fare affari contemporaneamente a tutti gli altri». Il timore è che possa arrivare l’offerta dopo il 1° settembre, quando il Liverpool non avrà più la possibilità di sostituire il suo fuoriclasse.

Colpo West Ham, preso Kudus

Un colpo, in Premier, l’ha messo intanto a segno il West Ham, che ha preso dall’Ajax l’attaccante ghanese Mohamed Kudus (23), giovedì autore di una tripletta nell’andata dei playoff di Europa League in casa del Ludogorets (1-4). Arriverà per 41,5 milioni più 3 di bonus. Lascia l’Inghilterra per tornare in Ligue 1 invece Folarin Balogun (22). L’attaccante statunitense era rientrato all’Arsenal dopo il prestito al Reims: in estate è stato seguito anche dall’Inter, ma alla fine l’ha spuntata il Monaco, che ha offerto 45 milioni, bonus inclusi. Un record di vendita per i Gunners. Il Psg è ancora in trattativa con l’Eintracht per l’attaccante Randal Kolo Muani (24), con il quale ha già un accordo, e nel frattempo potrebbe cedere il trequartista tedesco Julian Draxler (29) al Crystal Palace. Il suo connazionale, il portiere Marc-André Ter Stegen (31), ha rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2028.