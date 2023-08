"Verratti va in Qatar: c'è l'accordo tra Psg e Al Arabi"

ROMA - Marco Verratti sta per diventare un giocatore dell'Al Arabi, club del Qatar. O almeno è quanto sostiene footmercato, secondo il quale il Psg, intenzionato ad avviare un nuovo ciclo, oltre a cessioni illustri come quelle di Messi e Neymar, ha intenzione di mettere anche il centrocampista italiano in lista di partenze. Del resto Verratti non sarebbe sarebbe più nei piani di Luis Enrique e, sempre secondo quanto riportato da footmercato, il club parigino avrebbe raggiunto un accordo con l'Al Arabi per il trasferimento di Verratti.